Yusuf/Cat Stevens: „Catch Bull At Four“ erscheint als Jubiläums-Remaster

„Catch Bull At Four“, das sechste Album von Singer-Songwiter Cat Stevens alias Yusuf, wird in diesem Jahr 50. Zur Feier des Jubiläums erscheint das Album am 2. Dezember in zahlreichen Formaten als Remaster.

Die LP-Version erscheint als 180-Gramm-Vinyl, sowohl klassisch in schwarz als auch als limitierte Version in orange. Die orangefarbene LP gibt es exklusiv auf CatStevens.com, UDiscover Music und Sound Of Vinyl. Daneben gibt es eine CD-Version, auch im Streaming wird das Remaster verfügbar sein. Das Album wurde von den originalen Stereobändern neu gemastert, für die LP-Ausgabe wurde außerdem das originale Artwork restauriert.

Für „Catch Bull At Four“ arbeitete Cat Stevens mit seinem langjährigen Produzenten und ehemaligen Yardbirds-Musiker Paul Samwell-Smith und dem Gitarristen Alun Davies zusammen. Der Titel wurde von „Der Ochse und sein Hirte“ inspiriert, einer Reihe von Kurzgedichten aus der Tradition des Chan-Buddhismus. In den Songs setzte sich Stevens mit seinem rasanten Aufstieg zum Ruhm auseinander und befasste sich gleichzeitig mit spirituellen Themen. „Die Hälfte meiner Seele blutet in schlechter Gesellschaft/Ich danke dem Mond, dass ich die Kraft hatte, aufzuhören“, singt er in „Sitting“.

„Im Gegensatz zu der spirituellen Natur und dem Thema des Albums ging Catch Bull At Four direkt auf Platz eins und wurde zu einem meiner größten kommerziellen Erfolge“, sagt Stevens heute. „Das war beängstigend! Ich fürchtete, es würde mich von meinem spirituellen Ziel ablenken. Genau deshalb ließ ich ein Album namens Foreigner folgen, dass meine neu erworbene Aberkennung für eine willkommene Rückkehr in die Obskurität opfern sollte.“

