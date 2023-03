Yusuf / Cat Stevens präsentiert „Take the World Apart“ und kündigt „King of a Land“ an

Foto: Getty Images for Songwriters Hal, Larry Busacca. All rights reserved.

Yusuf / Cat Stevens kündigt mit „Take The World Apart“ sein 17. Studioalbum an, „King of a Land“, ss erscheint am 16. Juni 2023. Zuletzt war 2017 neue Musik des britischen Singer/Songwriters zu hören: „The Laughing Apple“.

Auch in der Zwischenzeit wurde jedoch viel veröffentlicht. Zuletzt Ende 2022 das Jubiläums-Remaster seines 1972 erschienenen, sechsten Langspielers „Catch Bull at Four“.

An seinem neuen Werk, das er am 25. Juni auf dem „Glastonbury Festival“ während des sonntäglichen „Tea Time Legends“-Slot live präsentieren wird, arbeitet Yusuf bereits seit 2011. Damals sind erste Skizzen in den Berliner Hansa Studios entstanden. Zusammen mit dem ehemaligen The-Yardbirds-Bassisten Paul Samwell-Smith, der „King of a Land“ produziert hat, wurde die Arbeit dann über die Jahre in Brüssel, der Provence und schließlich Dubai fortgesetzt.

Die Tracklist

Train on a Hill

King of a Land

Pagan Run

He is True

All Nights, All Days

Another Night in the Rain

Things

Son of Mary

Highness

The Boy Who Knew How to Climb Walls

How Good it Feels

Take The World Apart

Final gemixt wurden die Songs in Friar Park, auf dem ehemaligen Anwesen George Harrisons. Den Beatle bezeichnet Yusuf als eine seiner größten Inspirationen. Am 25. Februar diesen Jahres hat er, zum 80. Geburtstag des 2011 Verstorbenen, ein Cover des Beatles-Songs „Here Comes the Sun“ veröffentlicht.