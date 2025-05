Zak Starkey widerspricht Roger Daltrey mit kurioser Erklärung

Alle Schlagzeuger von The Who: Keith Moon, Zak Starkey und Co.

Zak Starkey hat klargestellt, dass er offenbar nicht aus The Who „gefeuert“ wurde. Sondern „in den Ruhestand“ ging. Der Schlagzeuger berichtete gestern Abend auf Instagram ausführlich über ein Telefonat mit Roger Daltrey über seinen viel diskutierten Ausstieg aus der Band.

Klarstellung via Instagram

„Ich hatte Ende letzter Woche ein tolles Telefonat mit Roger, das uns beide wirklich verwirrt hat!!!“, schrieb Zak Starkey. „Rog sagte, ich sei nicht ‚gefeuert‘ worden. Ich sei ‚in den Ruhestand‘ gegangen, um an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Ich erklärte Rog, dass ich gerade fast acht Wochen in meinem Studio in Jamaika verbracht habe, um diese Projekte fertigzustellen. Dass meine Band Mantra of the Cosmos Anfang Juni eine Single veröffentlichen würde. Und dass ich danach (normalerweise 5–6 Wochen) für die absehbare Zukunft komplett verfügbar wäre … Rog sagte „Oh!“ und wir ließen es dabei – in guter Freundschaft, wie wir es immer waren.“

Er fügte hinzu: „Man muss diese Jungs einfach lieben. Wie meine Mutter immer zu sagen pflegte: ‚Das ist ja unglaublich!!!‘“

Anfang dieses Monats, vor der Abschiedstournee von The Who, gab Pete Townshend bekannt, dass sich die Band von ihrem aktuellen Schlagzeuger Starkey getrennt hat . „Nach vielen Jahren großartiger Arbeit am Schlagzeug ist für Zak die Zeit für eine Veränderung gekommen“, schrieb der Gitarrist auf seinem offiziellen Instagram-Account. „Ein bewegender Moment. Zak hat viele neue Projekte in Arbeit. Und ich wünsche ihm alles Gute.“

Zitat von Zak Starkey

Starkey bestätigte seinen Ausstieg in einer Antwort auf Townshends Beitrag „Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert. Und gebeten, eine Erklärung abzugeben, dass ich The Who verlassen hätte, um mich anderen musikalischen Projekten zu widmen. Das wäre eine Lüge. Ich liebe The Who und hätte niemals aufgehört. Deshalb habe ich diese Erklärung nicht abgegeben. Ein Austritt aus The Who hätte auch die unzähligen großartigen Menschen enttäuscht, die sich in den Wochen des Chaos, in denen ich „rein, raus, rein, raus, rein, raus wie eine blutige Squeezebox“ war, für mich eingesetzt haben (tausendmal Danke an euch alle).

Starkeys offizieller Ausstieg kam nur einen Monat, nachdem ihr Schlagzeuger, der drei Jahrzehnte lang bei der Band gespielt hatte, innerhalb einer Woche gefeuert und wieder eingestellt worden war. Zuvor hatten Gerüchte kursiert, dass die Band mit seiner Leistung bei zwei Benefizkonzerten für den Teenage Cancer Trust im März in der Londoner Royal Albert Hall unzufrieden gewesen sei.

