The Who schmeißen Zak Starkey wieder raus, verkünden Nachfolger

Vor der Who ’s neuesten Abschiedstournee hat Pete Townshend bekannt gegeben, dass sich die Band von Schlagzeuger Zak Starkey getrennt hat. Diesmal wirklich.

Band trennt sich offiziell von langjährigem Drummer

„Nach vielen Jahren großartiger Arbeit am Schlagzeug ist für Zak die Zeit für eine Veränderung gekommen“, schrieb der Gitarrist am Sonntag auf seinem offiziellen Instagram-Account. “Ein bewegender Moment. Zak hat viele neue Projekte in Angriff genommen und ich wünsche ihm alles Gute.“

Starkey bestätigte seinen Ausstieg in einer Antwort auf Townshends Post. „Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, dass ich The Who verlassen hätte, um mich anderen musikalischen Projekten zu widmen. Das wäre eine Lüge. Ich liebe The Who und hätte niemals aufgehört. Deshalb habe ich diese Erklärung nicht abgegeben … Ein Austritt aus The Who hätte auch die unzähligen großartigen Menschen enttäuscht, die sich in den chaotischen Wochen, in denen ich „rein, raus, rein, raus, rein, raus wie eine blutige Quetschkommode“ war, für mich eingesetzt haben (tausendmal Danke an euch alle und noch viel mehr).“

Zak Starkey widerspricht offizieller Darstellung

Starkeys Weggang kommt nur einen Monat, nachdem der Schlagzeuger, der drei Jahrzehnte lang Teil der Band war, innerhalb einer Woche gefeuert und wieder eingestellt wurde. Zuvor gab es Gerüchte, dass die Band mit seiner Leistung bei zwei Benefizkonzerten für den Teenage Cancer Trust im März in der Londoner Royal Albert Hall unzufrieden war. played a pair of Teenage Cancer Trust charity shows at London’s Royal Albert Hall in March.

Hintergrund: Spannungen nach Benefizkonzerten

„Die Band hat nach dieser Konzertreihe in der Royal Albert Hall gemeinsam beschlossen, sich von Zak zu trennen“, erklärte ein Sprecher der Band am 16. April. „Sie empfinden nichts als Bewunderung für ihn und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Zak Starkeys Reaktion und gesundheitlicher Rückblick

„Im Januar hatte ich einen schweren medizinischen Notfall mit Blutgerinnseln in meiner rechten Wadenmuskulatur. Diese sind nun vollständig verheilt und beeinträchtigen weder mein Schlagzeugspielen noch das Laufen“, erklärte Starkey in einer schriftlichen Erklärung gegenüber Rolling Stone am 16. April. „Nachdem ich diese Songs so viele Jahrzehnte lang mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig, dass jemand ein Problem mit meiner Performance an diesem Abend hatte, aber was soll man machen?“

Kurze Rückkehr – dann endgültiger Abschied

Nur drei Tage später – kurz vor der Ankündigung der Abschiedstournee „The Song Is Over“ von The Who – gab Townshend in den sozialen Medien bekannt: „Eilmeldung! Who unterstützt Zak!“

„Zak wird nicht gebeten, aus The Who auszusteigen“, fügte der Gitarrist hinzu. ‚Es gab einige Kommunikationsprobleme, persönliche und private, auf allen Seiten, die geklärt werden mussten, und diese wurden glücklicherweise ausgeräumt.“

Abschiedstournee ohne Zak Starkey

Anfang dieses Monats kündigten The Who ihre Abschiedstournee durch Nordamerika an, bei der Starkey mit dabei sein sollte. Die Band hat jedoch bereits einen Ersatz gefunden.

Neuer Drummer: Scott Devours

„Scott Devours, der mit Rogers Solo-Band zusammengearbeitet hat, wird The Who bei unseren letzten Shows begleiten“, sagte Townshend am Sonntag. “Bitte heißt ihn herzlich willkommen.“