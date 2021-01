„Zappa“-Soundtrack: Spektakuläre Box zur Doku mit 68 Songs

1971 erlebte Frank Zappa bei einem Auftritt in London ein mehr als unfreiwilliges Stagediving: Der Musiker wurde von einem zornigen Fan einfach von der Bühne gestoßen. Mit katastrophalen Folgen für ihn und das Publikum.

10. Dezember 1971: Frank Zappa spielte im legendären Rainbow Theatre gerade die Zugabe seines zweiten Konzerts an diesem Abend. Um seinen britischen Fans zu schmeicheln, stimmte er ein Cover des Beatles-Hits „I Want to Hold Your Hand“ an und nickte dabei lachend ins Publikum. Möglicherweise auch ein zynischer Kommentar auf das junge Frauen einst zum Schreien bringende Werk einer Band, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr offiziell Musikgeschichte ist. Ein junger Mann namens Howell fühlte sich von diesem musikalischen Beitrag allerdings so sehr beleidigt, dass er auf die Bühne stürmte und Zappa mit voller Wucht in den Bühnengraben…