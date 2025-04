Zartmann mit „Schönhauser EP“ auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

Warum dauert die Umbaupause vor Konzerten immer so lange?

Zartmann hat es erneut geschafft. Nachdem der Berliner Musiker mit seiner Single „Tau mich auf“ bereits wochenlang die Spitze der deutschen Single-Charts dominierte, holt er nun auch mit seiner am 4. April erschienenen „Schönhauser EP“ zusammen mit Rapcrew-Mitglied Gustav 01099 Platz eins der deutschen Album-Charts. Damit übertrifft er den Erfolg seiner letzten Veröffentlichung, der „Dafür bin ich frei EP“, die es im vergangenen Jahr bis auf Platz sechs schaffte. Die „Schönhauser EP“ ist, wie der Name sagt, eine Hommage an die Berliner Schönhauser Allee.

Zartmanns Aufstieg hatte sich wohl angekündigt. Bereits Ende letzten Jahres wurde er gemeinsam mit Ski Aggu mit der 1LIVE Krone 2024 in der Kategorie „Best Alternative Song“ für den Track „Wie du manchmal fehlst“ ausgezeichnet.

Mit der „Schönhauser EP“ will er beweisen, dass er gekommen ist, um zu bleiben – als Stimme einer neuen Generation, die zwischen Großstadtpoesie und Ehrlichkeit ihren Sound gefunden hat.

Das Musikvideo zur EP

Zartmann kündigt Tour für 2026 an

Wer Zartmanns Songs nicht nur streamen, sondern live erleben möchte, bekommt bald Gelegenheit dazu: Anfang 2026 geht der Berliner auf große Deutschlandtour. Die genauen Tourdaten und Städte hat er in einem aktuellen Instagram-Post bekanntgegeben: