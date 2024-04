Zieht „Abba Voyage“ nach Las Vegas?

Nach London nun Las Vegas? Angeblich wollen Abba ihre Avatar-Show bald in der amerikanischen Spielermetropole aufführen, etwas mehr als zwei Jahre nach seiner Premiere in der englischen Hauptstadt. Dafür sollen Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Frida Lyngstadt und Agnetha Fältskog bereits in Verhandlungen stehen, mit „Resorts World“. Das meldet der „Daily Star“.

„Das Alleinstellungsmerkmal der Avatare macht es zu mehr als einer ABBA-Show, denn das Spektakel ist etwas, das das Publikum sehr wohl begeistern könnte“, soll eine Quelle der Zeitung gesagt haben.

„Resorts World“ soll sich gegen einige der Las-Vegas-Konkurrenten am Strip durchgesetzt haben: darunter MGM Resorts und Caesars Palace. Die „Sphere“, in der zuletzt U2 eine spektakuläre Konzertreihe zu ihrem Album „Achtung Baby“ absolvierten, scheint für die „Voyage“-Show der Schweden, die mit Hologrammen arbeitet, nicht infrage zu kommen. „MGM Resorts, Caesars Palace und Resorts World sind verzweifelt und befinden sich in einem Bieterkrieg um die Show“, so die „Quelle“ zuvor. „Die Anziehungskraft von Abba wirkt weltweit und es wäre ein riesiges Schaufenster, diese neue Avatar-Technologie auf dem Vegas Strip zu haben.“

Außerdem könne es schon bald so weit sein: „Man träumt davon, dass die Show nach ihrer Londoner Laufzeit in die USA geht und in Vegas fast 1 Milliarde Pfund einspielen kann. Im Moment konzentrieren sich die Pläne auf eine mögliche Eröffnung im Jahr 2024, was mit dem 50. Jahrestag des Eurovisionssiegs und der Veröffentlichung des Chartstürmers ‚Waterloo‘ zusammenfallen würde.“

Mit dem „Warterloo“-Jubiläum in Las Vegas allerdings wird es wohl nichts: Laut offizieller „Voyage“-Verkaufsseite in gastieren die virtuellen Abbilder der Schweden noch bis mindestens 05. Januar 2025 in Großbritannien. Dafür stehen einige Jubiläumsfeiern zum 50. Jahrestag des Grand-Prix-Siegs von „Waterloo“ an, weltweit und möglicherweise auch zum diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö, also dem Heimatland von Abba.