15 Zitate von feministischen Männern aus der Showbranche

Was die Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles zum Besseren geändert – auch dank des MeToo-Movements. In der Film- und Musikbranche, die in Teilen aber noch immer von traditionellen Geschlechterrollen geprägt ist, erheben auch immer mehr prominente Männer ihre Stimmen für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Viele von ihnen verstehen, dass die Unterhaltungsindustrie nicht nur Geschichten erzählt, sondern auch gesellschaftliche Werte prägt – und somit eine Verantwortung trägt, Diversität und Fairness zu fördern. Angesichts der Tatsache, dass Machtpositionen in Film, Musik und Theater weiter überwiegend von Männern besetzt sind, ist es umso bedeutsamer, wenn gerade diese ihre Privilegien reflektieren und sich für eine gerechtere Zukunft einsetzen.

In diesem Artikel haben wir 15 bemerkenswerte Zitate von feministischen Männern zusammengestellt, die mit ihren Worten und Taten einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit leisten.

Geht in Agentenrente: James-Bond-Darsteller Daniel Craig Samir Hussein – WireImage 1 Daniel Craig

„Frauen sind für zwei Drittel der gemachten Arbeit verantwortlich, trotzdem verdienen sie nur 10 Prozent des Gesamteinkommens und besitzen nur ein Prozent vom gesamten Eigentum. Sind wir also gleich? Bis die Antwort Ja heißt, dürfen wir nicht aufhören zu fragen.“

Kaum zu erkennen: Kurt Cobain im Jahr 1991 in Amsterdam Frans Schellekens – Redferns 2 Kurt Cobain

„Vergewaltigung ist eines der schlimmsten Verbrechen auf der Welt. Und es geschieht alle paar Minuten. Das Problem mit Gruppen, die sich mit Vergewaltigung beschäftigen, ist, dass sie Frauen darüber aufklären wollen, wie sie sich verteidigen können. Was wirklich geschehen muss: Männer müssen darin geschult werden, niemanden zu vergewaltigen. Man muss bei der Quelle anfangen.“

Eddie Vedder von Pearl Jam Boston Globe – Boston Globe via Getty Images 3 Eddie Vedder

Bei MTV Unplugged im Jahr 1992 schrieb sich der Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder die Worte „Pro Choice“ auf den Arm und verdeutlichte damit, dass er sich für reproduktive Selbstbestimmungsrechte für Frauen unterstützt. „Als Individuen in diesem ‚freien‘ Land müssen wir das Recht haben zu wählen, wann die Zeit reif ist.“

Patrick Stewart CNBC – NBCU Photo Bank via Getty Images 4 Patrick Stewart

Patrick Stewart erlebte als Kind mit, wie sein Vater seine Mutter körperlich misshandelte. Für Amnesty International sagte er 2009: „Selbst wenn sie etwas getan hätte, was meinen Vater provoziert haben könnte, hat man die Wahl gewalttätig zu werden. Diese Wahl trifft ein Mann. Wir können wählen, ob es aufhören soll.“

Daniel Radcliffe, hier 2022 in London Jeff Spicer – Getty Images for Paramount Pictu 5 Daniel Radcliffe

„Hast du je gehört, dass ein Mädchen in der Friendzone steckt? Ich denke, das ist etwas, mit dem Männer vorsichtig umgehen sollten… Ob ich glaube, dass Männer und Frauen Freunde sein können? Ja, absolut. Ob ich glaube, dass Männer und Frauen, die sich sexuell attraktiv finden, nur Freunde sein können? Hm, irgendwann wird es sicherlich ein Problem werden, das man entweder anspricht oder einfach aus dem Weg geht. Ich glaube jedenfalls, dass die Idee einer Friendzone von Männern stammt, die sagen ‚Hey, diese Frau will keinen Sex mit mir.'“

Harry Styles 2019 Matt Winkelmeyer/MG19 – Getty Images for The Met Museum/ 6 Harry Styles

„Die Leute denken, wenn man sagt: ,Ich bin Feminist‘, dann bedeutet das, dass man denkt, Männer sollten in der Hölle schmoren und Frauen sollten auf ihren Hälsen herumtrampeln. Nein, man denkt, dass Frauen gleichberechtigt sein sollten. Das kommt mir nicht verrückt vor. Ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen – wenn man mit Frauen aufwächst, ist der weibliche Einfluss einfach größer.“

Beastie Boys, London 1993. Martyn Goodacre – Getty Images 7 Beastie Boys

Ein Auszug aus dem Song „Sure Shot“:

„I want to say a little something that’s long overdue / The disrespect to women has to got to be through / To all the mothers and sisters and the wives and friends / I want to offer my love and respect till the end.“

Juan Naharro Gimenez – WireImage 8 Joseph Gordon-Levitt

„Meine Mutter hat mich als Feminist erzogen. Sie hat meinem Bruder und mir immer erklärt, dass unsere Kultur Frauen als Objekte ansieht… Sie wollte uns dafür sensibel machen, weil wir diese Bilder im Fernsehen, in Filmen und auf Zeitschriften sehen. Wenn du nicht innehältst und darüber nachdenkst, schleicht es sich in deinen Verstand und wird zur Realität.“

John Legend Paras Griffin – Getty Images 9 John Legend

„Wir sind besser dran, wenn Frauen mehr Macht bekommen – das führt zu einer besseren Gesellschaft.“

Arturo Holmes – WireImage 10 Andy Samberg

„Es ist verrückt. Seit es Männer und Frauen gibt, hat es lustige Frauen gegeben … verdammt idiotische Männer sagen weiter, dass Frauen nicht lustig sind. Das macht mich wahnsinnig und ich finde es ekelhaft und jedes Mal aufs Neue beleidigend.“

11 Ashton Kutcher

„Es ist eine Ungerechtigkeit, wenn man annimmt, dass es allein der Job der Frau sei, Windeln zu wechseln. Ich möchte meine Tochter in einer Welt aufwachsen sehen, in der Gender niemandem Verantwortung oder Einschränkungen diktiert.“

Ryan Gosling JC Olivera – Getty Images 12 Ryan Gosling

Ryan Gosling zu Kritik über die Oralverkehrszene mit Michelle Williams in „Blue Valentine“:

„Eine Filmkultur, die künstlerische Freiheit predigt, zugleich aber zu kontrollieren versucht, wie Frauen auf der Leinwand dargestellt werden, muss man in Frage stellen. Die MPAA [Motion Picture Association of America] findet Szenen in Ordnung, die Frauen in sexuell gewalttätigen Szenarien als Unterhaltungszweck zeigt. Auf der anderen Seite versuchen sie uns zu zwingen, bei Szenen wegzuschauen, in denen Frauen in sexueller Hinsicht beteiligt sind. Es ist frauenfeindlich, kontrollieren zu wollen, wie Frauen sich selbst sexuell präsentieren. Das ist ein größeres Problem als dieser Film.“

Clive Mason – Getty Images 13 Terry Crews

„Ich bin bekennender Feminist und es macht mich glücklich, wenn Frauen als Stars gesehen werden – als die Stars, die sie sein sollten, und wenn sie im Rampenlicht stehen und hervorgehoben werden. Denn das ist längst überfällig.“

Prinz Harry, Samir Hussein – Samir Hussein/WireImage 14 Prinz Harry

„Wir wissen, wenn Frauen mehr Macht bekommen, verbessert es das Leben aller, die mit ihnen zu tun haben – ihre Familien, ihr Umfeld, ihre Länder. Es geht nicht nur um Frauen, wir Männer müssen auch erkennen, welche Rolle wir spielen. Echte Männer behandeln Frauen mit Würde und geben ihnen den Respekt, den sie verdienen.“

Karwai Tang – WireImage 15 Tom Hardy

Im Gespräch mit dem Magazin „Interview“ im Jahr 2015 sprach der Schauspieler Tom Hardy über starke Frauenrollen in Hollywood. „Ich identifiziere mich mit starken, einflussreichen Frauen in meinem Leben. Glauben Sie, dass Frauen heute in Drehbüchern, Filmen, im Fernsehen und im Theater angemessen vertreten sind? Oder glauben Sie, dass es bessere Rollen für Frauen geben sollte als nur die der Freundin, Ehefrau oder Geliebten? Denn genau das langweilt mich.“