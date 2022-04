Zuletzt wohnten dort nur noch Vöglein: Die „Lindenstraße“ wird abgerissen

Die eigentlichen Wohnungen befanden sich allerdings nicht in den Häusern, sondern in einer großen Halle. Sie wurden schon kurz nach Drehschluss abgebaut und können in Teilen in Museen besichtigt werden: Helga Beimers Küche ist im Bonner Haus der Geschichte ausgestellt; Requisiten des Café Bayer und Restaurant Akropolis sind im Technik Museum Speyer zu begutachten.

Seit knapp zehn Jahren steht in letzterem Museum in Rheinland-Pfalz bereits die Kochstube der gefürchteten Hausmeisterin Else Kling. Während jene Küche mit Plexiglas abgeschirmt ist, sind die anderen Kulissen auch begehbar. Auf rund 60 Quadratmetern wird das Prägnanteste der „Lindenstraße“ gezeigt – so bleibt zumindest ein Stück deutscher Fernsehgeschichte erhalten.

Immerhin: Die Vöglein dürfen bleiben

Im Übrigen wurden die Außenkulissen nur noch von Mauerseglern, Haussperlingen und Fledermäusen genutzt. Kurz vor Beginn des Abrisses seien aber auch die Vöglein nicht mehr anzutreffen gewesen, so eine Sprecherin. Nun soll auf dem Areal der „Lindenstraße“ eine Grünfläche entstehen – dort wolle der „WDR“ ein Artenschutz-Haus als Ersatzwohnraum für die Tiere aufstellen, sollten sie zurückkehren.