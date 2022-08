Zum 35. Jubiläum: Die Toten Hosen kündigen Neuversion von „Bis zum bitteren Ende“ an

Frischer Punkrock-Spirit aus Düsseldorf: Die Toten Hosen melden sich mit einer Neubearbeitung von „BIS ZUM BITTEREN ENDE – DIE TOTEN HOSEN LIVE!“ zurück. Sie soll am 25. November erscheinen. Die Platte kann hier vorbestellt werden.

Die Jubiläumsedition ist streng limitiert. Nur 7.000 Exemplare stehen zum Verkauf. Sie enthält das Original-Album als 180g-Vinyl-LP und CD sowie eine weitere CD mit 16 Live-Bonustracks. Hinzu kommt noch ein Booklet im LP-Format, das auf 28 Seiten unveröffentlichte Fotos und Abbildungen rund um die Konzerte im Jahr 1987 zeigt, sowie ein Interview mit Kiki Ressler, der gemeinsam mit der Band ihre Tourneen organisiert.

„ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN – TOUR“ 2022

27.08.22 in Bremen, Bürgerweide

03.09.22 in Konstanz, Bodenseestadion

10.09.22 in Minden, Weserufer Kanzlers Weise