Zum 50. Jubiläum: Led-Zeppelin-Reunion? Robert Plant redet Klartext

50. U2 - Under A Blood Red Sky (1983) Nur eine „Mini-LP“, aber ein Dokument der Macht, die U2 schon 1983 live waren: „Gloria“ wurde im Red-Rocks-Amphitheater aufgenommen, anderes in Boston und auf der Loreley. Man hört förmlich, wie Bono bei „Sunday Bloody Sunday“ die weiße Flagge schwenkt: „This song is not a rebel song …“ Große Gesten, große Stimme, große Melodien: Bei U2 fehlt wieder mal nichts.