Zum Todestag von David Bowie: Tochter Lexi Jones teilt Kindheitsvideo

David Bowies Tochter Lexi hat an seinem siebten Todestag ein Foto sowie ein Video aus ihrer Kindheit gepostet. Darin ist sie an der Seite ihres Vaters zu sehen, sie sitzt mit ihm am Keyboard und spielt. In der Beschreibung steht: „7 years ago today. I miss you“, zu Deutsch: „Heute ist es sieben Jahre her. Ich vermisse dich.“ David Bowie starb am 10. Januar 2016 und hinterließ Ehefrau Iman und die gemeinsame Tochter, Alexandria „Lexi“ Zahra Jones, mittlerweile 23 Jahre alt.

Aus einer vorhergegangenen Beziehung mit Angela Barnett hatte Bowie außerdem noch Sohn Duncan Jones, der 1971 geboren wurde und als Regisseur tätig ist.

