Zusatz-Shows von U2: Gelten dann auch unverbrauchte Presale-Codes?

Am heutigen Montag (22. Januar) wurde die dritte von vier Vorverkaufs-Stufen für die drei U2-Konzerte gezündet. Nach den etablierten Fanclub-Mitgliedern („Experience Group“) und den kürzlicher beigetretenen Fans („Innocence Group“) konnten jetzt alle, die das Boxset „Songs Of Experience“ direkt bei der Plattenfirma bestellten, am Presale teilnehmen. Regulärer VVK-Start ist dann am Freitag, 26. Januar 2018.

Die Sache mit den Presale-Codes verlief – zumindest was den Universal-Code anging – etwas schräg. Mindestens vereinzelt wurde die Zugangskombination am Montag gar nicht beim Ticket-Kauf benötigt bzw. abgefragt: Man konnte einfach auf die Ticketmaster-Homepage gehen und los ging’s. Dürfte alle gefreut haben, die sich die Deluxe-Version nicht über das Label bestellten.

Derweil spekulieren Fans und Beobachter, ob U2 nicht für jeden ihrer Deutschland-Auftritte (31. August Berlin, 4. September Köln, 3. Oktober Hamburg) noch mindestens einen Zusatztermin pro Stadt hinterherschieben. Die Luft im Tourplan wäre da, und es wäre für U2 keine unübliche Praxis.

U2start.com hat getwittert, dass ihnen bestätigt wurde: Falls es einen zweiten Schwung an Terminen gibt, wären zumindest die Presale-Codes, die aktuell nicht abgerufen wurden, dort einsetzbar:

https://t.co/EssUCzotdt (Netherlands retailer) just confirmed that album preorder codes ARE USABLE for potential second shows – contradicting what other retailers had said until now. https://t.co/6EPcKtON5t

— U2start.com (@U2start) 22. Januar 2018