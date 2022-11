ZZ Top: Hauptdarstellerin aus „Legs“-Musikvideo ist tot

Foto: Getty Images, Paul Natkin. All rights reserved.

Die Hauptdarstellerin in ZZ Tops Musikvideo zu „Legs“ (1984), Kymberly Herrin, ist mit 65 Jahren verstorben. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben, die „Santa Barbara News-Press“ teilte lediglich mit, dass die Schauspielerin am 28. Oktober friedlich verstorben sei.

Empfehlung der Redaktion Nach Tod von Bassist Dusty Hill: ZZ Top arbeiten an neuer Musik

Herrin über das Casting bei ZZ Top: „Ich entschuldigte mich für mein Aussehen“

Über die Anfrage der Band, im Musikvideo mitzuspielen, erzählte das Model 2013 in einem Interview mit „Noblemania“: „Ich war in L.A. mit ein paar Freund*innen feiern. Ich war lange auf und hatte zudem eine Erkältung. Als ich dann abends in Santa Barbara meinen Anrufbeantworter abhörte, war da der Casting-Aufruf von ZZ Top. ‚Sei heute da‘ und ich hatte nur eine Stunde Zeit. Ich bin ausgeflippt.“

Weiter erinnerte sich Herrin an ihre Ankunft beim Casting: „Sie riefen meinen Namen und ich lernte die Jungs kennen. Ich entschuldigte mich für mein Aussehen. Dann fragte ich, ob jemand Mineralwasser, oder besser ein Bier hätte. Sie müssen auch durstig gewesen sein. So tranken wir Bier und wir fingen an, über alles Mögliche zu reden: Motorräder, Chili-Koch-Wettkämpfe, Santa Barbara. Es waren super nette Kerle und wir verstanden uns auf Anhieb.“

Danach folgten Auftritte für Kiss und in „Ghostbusters“

Das Video gewann 1984 den ersten Video Music Award (VMA) für die beste Produktion einer Gruppe. ZZ Top holten Herrin später für den Clip zu ihrer 1985er Single „Sleeping Bag“ zurück.

Die Popularität des Musikvideos verhalf der Schauspielerin zu weiteren Aufträgen, darunter Rollen in den Filmen „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ (1984), „Beverly Hills Cop II“ (1987) und „Road House“ (1989). Zudem hatte das Model als Traumgeist einen Cameo-Auftritt in „Ghostbusters“.

Herrin spielte danach noch in weiteren Clips mit, darunter „California Girls“ (1985) von David Lee Roth und im Kiss-Film „Exposed“ von 1987.

„Legs“ ist erstmalig 1983 auf „Eliminator“ erschienen. Hier gibt es das Album zum Anhören: