10 Dinge, die Sie über die Musik der Beatles nicht wussten

Jagger kontert! „Beatles waren doch auch nur eine Bluesband“

The Beatles: Die 5 besten nicht (mehr) erhältlichen Alben und Filme

Paul am Schlagzeug, George am Bass: 10 großartige Instrumententausche der Beatles

Scott Freimans erste Schallplatte war eine von der Partridge Family. Ein Onkel korrigierte das schnell, indem er dem Zehnjährigen Exemplare von „Sgt. Pepper“ und dem „White Album“ der Beatles auslieh. Seitdem ist Freiman süchtig.

Freimans Fokus liegt ausschließlich auf der Musik der Band

Als Komponist und Toningenieur hat Freiman eine Reihe von viel beachteten Vorträgen über die Musik der Beatles entwickelt. Darunter „Deconstructing Sgt. Pepper“, „Looking Through a Glass Onion“ (über das „White Album“) und „Tomorrow Never Knows“ (über „Revolver“). Es war ein Leben voller Fanatismus in Vorbereitung. „Ich erzählte einem Freund aus der Highschool, was ich mache, und er sagte: ‚Oh, ich wusste schon immer, dass du das machen würdest‘“, sagt Freiman.

„Wenn jemand sagt: ‚Ich habe eine Serviette, die John Lennon einmal benutzt hat‘, interessiert mich das nicht“, sagt er. „Mich interessiert der kreative Prozess.“ 10 Dinge, die Sie über die Musik der Beatles vielleicht nicht wussten:

1. Paul spielte Leadgitarre bei „Ticket to Ride“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als großartiger Bassist bekannt, spielte Paul McCartney auch bei mehreren Beatles-Stücken Leadgitarre. Darunter „Ticket to Ride“, „Taxman“, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ und „Good Morning Good Morning“.

2. Die „Kazoos“ auf „Lovely Rita“ wurden mit Taschenkämmen und EMI-Toilettenpapier gespielt

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Toilettenpapier war „sehr dünn“, sagt Freiman, „weil EMI geizig war. Sie schickten Mal Evans auf die Toilette, um es zu holen.“

3. Die Bridge in „A Day in the Life“ wurde von „Hey Joe“ inspiriert

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paul McCartney war ein großer Fan von Jimi Hendrix, seit dieser in Großbritannien auftauchte. Hendrix’ „Hey Joe“ inspirierte direkt die absteigende Bridge in „A Day in the Life“. Freiman nennt sie eine „vierfache plagale Kadenz“.

4. Das Intro zu „I Feel Fine“ wurde von Bobby Parkers „Watch Your Step“ übernommen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

John Lennon war ein Fan des R&B-Gitarristen aus Louisiana, Bobby Parker, dessen Hit „Watch Your Step“ die Beatles 1961 und 1962 auf der Bühne spielten. Das Riff inspirierte „I Feel Fine“. „Led Zeppelin nutzten das Riff noch offensichtlicher, in ‚Moby Dick‘“, sagt Freiman.

5. „Her Majesty“ war ursprünglich Teil des „Abbey Road“-Medley

Als das 23 Sekunden lange „Her Majesty“ aus der Medley gestrichen wurde, die Seite zwei von Abbey Road ausmacht, wurde es ans Ende eines Bandes gehängt. Als es dort plötzlich erklang, beschlossen die Bandmitglieder, es als „versteckten“ Track auf dem Album zu belassen. „Der letzte Akkord fehlt, weil das der erste Akkord von ‚Polythene Pam‘ ist“, sagt Freiman.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. John und George sangen „Frère Jacques“ in „Paperback Writer“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Teil der Background-Vocals.

7. George spielte Bass bei „She Said She Said“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine der wenigen Beatles-Aufnahmen, an der Paul McCartney nicht beteiligt war.

8. Paul spielte Schlagzeug bei „Back in the U.S.S.R.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch bei „Dear Prudence“.

9. „Good Morning Good Morning“ wurde von einer Cornflakes-Werbung inspiriert

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit einem krähenden Hahn.

10. Das Flamenco-Gitarren-Intro in „Bungalow Bill“ war in Wirklichkeit ein Mellotron

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beatles-Fans spekulieren darüber, welches Bandmitglied die Gitarre zu Beginn von „The Continuing Story of Bungalow Bill“ gespielt hat. Aber laut Freiman ist es einfach „jemand, der eine Taste auf einem Mellotron drückt und eine Band-Schleife mit Flamenco-Gitarre auslöst“.