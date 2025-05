„The Beatles in Mono“: Limitierte Vinyl-Box wird 2025 neu aufgelegt

Mehr als ein Jahrzehnt nach der limitierten Auflage des Box-Sets „The Beatles in Mono“ auf Vinyl wird die Sammlung nun wieder neu aufgelegt. Auf der Website der Beatles ist die 14-LP-Anthologie gelistet, die am 18. Juli wiederveröffentlicht wird. Die CD-Version ist hier noch vorrätig .

Inhalt der Mono-Box: 14 LPs und ein exklusives Buch

Das Box-Set enthält die ersten neun LPs der Beatles so, wie sie in Großbritannien erschienen sind. Von „Please Please Me“ bis zum „White Album“. Dazu die US-Compilation „Magical Mystery Tour“. Außerdem Nicht-Album-Singles, die auf „Mono Masters“ zusammengestellt wurden. Die Alben, gepresst auf schwerem 180-Gramm-Vinyl, sind genau so, wie sie ursprünglich erschienen sind. Und die Mono-Mischungen klingen immer noch besser als die Stereo-Versionen von damals. (Das Box-Set enthält bemerkenswerterweise nicht die drei Alben der Fab Four, die hauptsächlich in Stereo abgemischt wurden – „Abbey Road“, „Yellow Submarine“ und „Let It Be“).

Der Toningenieur Sean Magee und der Mastering-Supervisor Steve Berkowitz, die beide mit einem Grammy ausgezeichnet wurden, haben die Veröffentlichungen betreut und 2014 in den Abbey Road Studios mit Viertelzoll-Masterbändern ohne jegliche digitale Bearbeitung gearbeitet. Die Sammlung enthält ein gebundenes Buch.

Deutliche Unterschiede zu den Stereo-Versionen

„Im Großen und Ganzen haben wir in Mono gedacht“, sagte McCartney 2009 gegenüber Rolling Stone . „Der Stereo-Mix war für uns nicht wirklich wichtig. Wir dachten uns, man verteilt einfach das Mono.“

Sie klingen auch anders. Lennons Stimme erhält in „Lucy in the Sky With Diamonds“ einen anderen Gesangseffekt als in der Stereoaufnahme. Eine Rolling Stone-Rezension aus dem Jahr 2014 zur Mono-Ausgabe des White Albums nahm die Unterschiede zum Stereo-Mix unter die Lupe. „McCartneys ‚Helter Skelter‘ war ein strafferer Krawall. Eine Minute kürzer als in Stereo und ohne Starrs Ausruf über seine ‚Blasen‘“, hieß es darin. „Starrs Country-Song ‚Don’t Pass Me By‘ lief in Mono schneller. Und Eric Claptons Gitarrensolo war in Harrisons großem Seufzer ‚While My Guitar Gently Weeps‘ länger zu hören.“