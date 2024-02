15 für UA: Deutsche Songwriter:innen singen für die Ukraine

ROLLING-STONE-Kolumnistin Charlotte Brandi und 14 weitere Songwriter:innen aus Deutschland wollen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Anlass dafür ist der zweite Jahrestag des russischen Überfalls. Unter dem Namen „15 für UA“ veröffentlichen die Musiker:innen ein gemeinsames Cover des Songs „Obijmy“ der ukrainischen Band Okean Elzy – und zwar auf ukrainisch. Man kann das Lied anhören und für ein ziviles Volontär-Projekt in der Ukraine hier spenden: 15fuerUA.de.

In dem Song geht es um das Verarbeiten eines Kriegstraumas. Er wurde durch Coldplay bei einem internationalen Publikum bekannt, als die Band das Stück bei einem Konzert in Warschau mit einem ukrainischen Straßenmusiker aufführten.

Coldplays Performance von „Obijmy“:

Das Projekt wurde vom Berliner Tonmeister und Produzenten Simon Gordeev initiiert, einem gebürtigen Ukrainer. Er hat dafür seine Lieblingsmusiker:innen gewinnen können. Die beteiligten Künstler:innen sind über mehrere Städte in Deutschland verstreut und haben ihre Gesangsparts nach Aussprachetraining teilweise auch selbst aufgenommen. Bei der Gestaltung der instrumentalen Beiträge hatten sie freie Hand. Das, was ursprünglich als schlichter Gitarre-Stimme-Song gedacht war, wurde dadurch im Laufe der Produktion zu einem Stück mit Klavier, Chören, Bläsern und Streichern.

Diese Songwriter:innen sind am Projekt beteiligt:

Charlotte Brandi

Catt

Gisbert zu Knyphausen

Max Prosa

Enno Bunger

Käthe

Andi Fins

Larissa Resch

Juli Gilde

Liv Solveig

Desiree Klaeukens (Theodor Shitstorm)

Piya

Marlena Käthe

Sebastian Block

Masen Abou-Dakn

Am 28. Februar wird ein Musikvideo zum Song erscheinen und ab dem ersten März wird die Zusammenarbeit dann auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Die Streaming-Einnahmen werden ebenfalls an Projekte in der Ukraine gespendet.