Foto: AFP via Getty Images, SERGEI SUPINSKY. All rights reserved.

Bono und The Edge von U2 in der Metro von Kiew

U2 hat die ukrainische Band Antytila bei einem Konzert im Süden Londons unterstützt. Im Electric Brixton kamen Bono und The Edge auf die Bühne, um zusammen mit der Band „Mothers Of The Disappeared“ zu performen. Der Song wurde den „Müttern der Ukraine“ gewidmet. „Diese Musiker – Taras, Dmytros, Sherhi, Dmytros, Mykhailo… Die Leute in der Ukraine wollen keinen Krieg. Sie wollen Frieden, aber nicht ohne Freiheit“, richtete Bono seine Worte ans Publikum. „Mothers of the Disappeared“ erschien 1987 auf dem U2-Album „The Joshua Tree“ und richtete sich an Mütter aus El Salvador und Chile, deren Kinder von den Handlangern der Militärdiktaturen entführt wurden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von A.A.A. Syed (@imwhereuwant2b)

Bereits vergangenes Jahr spielten Antytila zusammen mit Bono und Edge in einem Luftschutzraum in der Metro in Kiew ein kurzes Konzert. Drei der Bandmitglieder sind im Frühjahr 2022 den ukrainischen Streitkräften beigetreten. „Ich würde niemals jemanden zum Kampf herausfordern, der bereit ist, alles zu verlieren. Ich würde mich niemals mit den Ukrainern anlegen“, sagte der U2-Sänger am Sonntag (26.2.).

A privilege to join Antytila at Electric Brixton last night to perform “Mothers Of The Disappeared”. These musicians – Taras, Dmytros, Sherhi, Dmytros, Mykhailo… The people of Ukraine, don’t want to be at war They want peace, but not without freedom. pic.twitter.com/Cp0mZlc0D8 — U2 (@U2) February 27, 2023

Antytila wurden weltweit bekannt, indem sie zusammen mit Ed Sheeran dessen Song „2step“ neuaufnahmen. In Polen traten sie schon gemeinsam mit der neuen Version auf.