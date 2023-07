Coldplay ehren Elton John und spielen „Rocket Man“ live (Video)

Der 1972 veröffentlichte Song „Rocket Man“ gehört wohl zu den bekanntesten Liedern von Elton John. Nun coverten Coldplay das Stück des Briten während eines Live-Sets.

Am Samstag (8. Juli) gab Elton John das allerletztes Konzert im Rahmen seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Abschiedstournee. Mit den Worten „This is it!“ (auf Deutsch: „Das war’s!“) verabschiedete sich der 76-Jährige von seinem Publikum in der Tele2 Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Etwa zur gleichen Zeit traten auch Coldplay in Schweden auf – nämlich im gut 500 Kilometer entfernen Göteborg. Und so ließ es sich Coldplay-Sänger Chris Martin nicht nehmen, seinem Landsmann wenigstes per Videoschalte musikalische Grüße zu schicken.

So gab es bei beiden Shows große Videoleinwände, auf denen jeweils der andere Künstler zu sehen war. Chris Martin richtete in der Live-Übertragung feierliche Worte – auch im Namen anderer von ihm inspirierter Musiker – an Elton John: „Von all den Bands und Artists, denen du geholfen und inspiriert hast: Wir alle lieben dich so sehr.“ Und weiter: „Wir sind so dankbar für alles, was du auch für die ‚AIDS Foundation‘ getan hast und auch dafür dankbar, wie freundlich du immer zu allen warst.“

Danach coverte Martin mit seiner Band „Rocket Man“. Seht hier die Live-Version davon: