21 Jahre Gefängnis für Mann, der Lady Gagas Hundesitter anschoss

Am Montag (05. Dezember) wurde James Howard Jackson, der Mann, der Anfang vergangenen Jahres Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer angeschossen und zwei ihrer Hunde gestohlen hatte, zu 21 Jahren Haft verurteilt.

Dass es sich bei den französischen Bulldoggen um Lady Gagas Hunde handelte, sei Zufall gewesen, teilten die Behörden mit. Das Motiv soll lediglich der Wert der Bulldoggen, einer Rasse, die mehrere tausend Dollar kosten kann, gewesen sein.

Ein Schuss und zwei Hunde von Lady Gaga

Jackson fuhr am 24. Februar 2021 gemeinsam mit zwei weiteren Personen durch Hollywood, die Stadt West Hollywood und San Fernando Valley, „auf der Suche nach französischen Bulldoggen“, so die Staatsanwaltschaft. Während der Fahrt entdeckte das Trio den Hundespaziergänger von Lady Gaga, Ryan Fischer, samt der drei Haustiere. Jackson schoss Fischer während des Überfalls an, bei dem zwei der Hunde mitgenommen wurden.

Eine in der Nähe befindliche Kamera zeichnete auf, wie Fischer „Oh, mein Gott! Ich wurde angeschossen! Helft mir! Ich verblute aus meiner Brust!“ schrie. Der Hundesitter überlebte, erklärte online jedoch wenige Tage später, dass er „knapp dem Tod entkommen“ sei. Gagas Hunde wurden nach einigen Tagen von einer Frau zurückgebracht, die ebenfalls wegen der Tat angeklagt wurde.

