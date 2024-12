„28 Years Later“: Trailer zeigt schon erste Zombie-Kämpfe

Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland haben sich wieder zusammengetan, um eine neue Apokalypsen-Story für die große Leinwand aufzubereiten. Fans vom 2002er Original-Horror „28 Days Later“ hatten lange auf einen neuen Zombie-Irrsinn warten müssen. Zwar erschien mit „28 Weeks Later“ 2007 noch ein Streifen, doch bei dem agierten Boyle und Garland lediglich als Produzenten. Nun sind die beiden Brains wieder im Lead und liefern Endzeitstimmung mit Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer und Ralph Fiennes in den Hauptrollen. Ein erster Trailer gibt nun einen Vorgeschmack auf den Ton des neuen Werkes, das am 19. Juni 2025 in die Kinos kommt.

Doch kein Cillian Murphy als Jim dabei?

Über zwei Minuten lang kann man sich in düstere Stimmung bringen und erste Kampf- und Angst-Momente von den Protagonist:innen sehen. Aber die Frage, die sich nach dem Schauen des ersten Bewegtmaterials zu „28 Years Later“ stellt, ist die nach Cillian Murphy. Dieser sollte mutmaßlich im neuen Kinofilm vorkommen, doch im Trailer lässt er sich nicht blicken. Als ausführender Produzent wird er zwar genannt, doch im Promo-Material taucht er nicht gelistet als Schauspieler auf.

Wer dafür auch am Start ist: Jack O’Connell und Erin Kellyman.

Worum es in „28 Years Later“ geht

In der offiziellen Beschreibung des Panik-Films heißt es: „Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass das Rage-Virus aus einem biologischen Waffenlabor entkommen ist, und nun, da die Quarantäne immer noch unbarmherzig durchgesetzt wird, haben einige einen Weg gefunden, inmitten der Infizierten zu überleben. Eine solche Gruppe von Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, schwer verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer der Gruppe die Insel verlässt, um in das dunkle Herz des Festlandes vorzudringen, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten, sondern auch andere Überlebende mutiert haben.“

Seht hier den Trailer zu „28 Years Later“:

Noch mehr Grusel in der Warteschleife

Nach „28 Years Later“ sollen noch zwei weitere Streifen in diesem Endzeitszenario folgen, weil es sich hierbei um den Startschuss einer Trilogie handelt. Simultan zu diesem Horror wurde auch schon „28 Years Later II: The Bone Temple“ gedreht – dem zweiten Part, der unter der Regie von Nia DaCosta entsteht.