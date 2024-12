„28 Years Later“: Entlarvt dieses Foto Cillian Murphy als Zombie?

Herrlich, wie das Netz sich streiten kann. Fans glauben, Cillian Murphy alias Jim, Hauptfigur des Films „28 Days Later“ (2004), im Trailer des neuen Danny-Boyle-Dramas „28 Years Later“ entdeckt zu haben: als Zombie. Gut, das Rage-Virus ist eigentlich kein Zombie-Virus. Aber jeder weiß, welche Art Kreaturen nach der Infektion entstehen: abgemagerte Raser, die gesunde Menschen töten.

Ist das hier Cillian Murphy?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es spricht nicht viel dafür. Zwar ist Murphy, durch den Hauptdarsteller-Oscar für „Oppenheimer“ zum Superstar geworden, für „28 Years Later“ erstaunlicherweise nicht im Top-Billing gesetzt. Vor ihm stehen sogar fünf andere: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson (der hier aussieht wie Rick Grimes), Jack O’Connell, Alfie Williams und Ralph Fiennes. Das bedeutet also, dass Jim als Nebenfigur durchaus das Zeitliche segnen könnte, und zwar schnell. Allerdings wäre es doch einigermaßen unklug von Regisseur Danny Boyle und Autor Alex Garland, einen möglichen Tod des beliebten Jim ausgerechnet schon in einem Trailer zu verraten.

Trailer „28 Years Later“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Entgegen der Annahme vieler Fans ist Jim auch in „28 Days Later“ nicht gestorben. Er starb lediglich in einer alternativen Fassung des Film-Endes. Er müsste demnach nicht als Zombie umherirren. Die Frage ist nur dann: Was ist aus seiner Freundin Selena (Naomi Harris) geworden, und was wurde aus Hannah (Megan Burns), der Ziehtochter?

„28 Years Later“ startet am 20. Juni 2025 in den Kinos. Teil vier, „28 Years Later Part II: The Bone Temple“ entsteht unter der Regie von Nia DaCosta, nach einem Drehbuch von Alex Garland und Danny Boyle. Die neuen „28 …“-Filme markieren auch die Rückkehr Alex Garlands zur Rolle nicht als Regisseur plus Drehbuchautors, sondern nur des Drehbuchautors, erstmals seit der Comic-Helden-Verfilmung „Dredd“ aus dem Jahr 2012.