300 Seiten Beatles: Die besten Geschichten der Fab Four

Neben den neu durchgesehenen und erweiterten Stories sind etwa 100 Seiten bisher unveröffentlichtes Material in „Schöner kann es gar nicht sein“ enthalten, allem voran das Romanfragment „Die Ballade von John und Paul“, in dem der ROLLING-STONE-Redakteur der Freundschaft zwischen John Lennon und Paul McCartney vom ersten Treffen 1957 auf dem Kirchweihfest in Woolton, Liverpool bis zum vermutlich letzten Treffen in New York City fast 20 Jahre später auf den Grund geht.

Außerdem begleiten wir in in dem Buch die Beatles auf ihrem Weg nach Hamburg, wo sie ihren Sound entwickeln, und in die USA, die sie nach dem Kennedy-Attentat aus der Schockstarre befreien. Wir sind mit John, Paul, George und Ringo im Studio, wenn sie die legendären Alben „Revolver“, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, „The Beatles“, „Abbey Road“ und „Let It Be“ aufnehmen, und werden Zeuge, wie McCartney 2018 in den Cavern Club zurückkehrt.

Abgerundet wird „Schöner kann es gar nicht sein“ mit einem kritischen Blick auf das Solowerk der vier Musiker sowie auf Mythosbildung und Nachruhm.

Das Buch (304 Seiten, 22 Euro) ist in jedem Buchladen und direkt beim Verlag bestellbar.