„40 Foot Man“: U2 widmen langjährigem Freund David Letterman einen Song

(L-R) The Edge, Dave Letterman und Bono bei der Prämiere von "Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, with Dave Letterman" im Orpheum Theatre 2023 in Los Angeles, Kalifornien. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Die Disney-Plus-Dokumentation „Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman“ feierte am St. Patrick’s Day, dem 17. März, zusammen mit dem neuen Album „Songs of Surrender“ ihre Premiere. Darin widmen sie ihrem langjährigen Freund einen eigenen Song, der nicht auf dem Album vertreten ist.

„40 Foot Man“ wurde von einem Besuch des Trios an der Forty Foot, einer beliebten Landzunge im Süden Dublins, inspiriert, wo Letterman schwimmen ging. „Als wir in der Bibliothek waren und mir dieser [Song] präsentiert wurde, war ich sprachlos“, sagte der ehemalige TV-Moderator im Zuge der „A Sort of Homecoming“-Premiere im Orpheum Theatre Los Angeles.

„Ich dachte nur: ‚Um 3 Uhr nachts schreiben sie einen Song – und das über mich!‘ Und ich dachte: ‚Oh, ich bin froh, dass das vorbei ist.‘ Und dann stellte sich heraus: ‚Oh nein, es ist nicht vorbei. Es ist ein echter Song!‘ Ich kann gar nicht sagen, was für eine schöne Geste und was für ein Geschenk das war“, dankte er den beiden U2-Musikern, bevor Bono eine A-Capella-Version des Liedes anstimmte.

Die Rockumentary mit Konzert-Ausschnitten der Band ist auf Disney Plus abrufbar.