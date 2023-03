Landen U2 das elfte Mal an der Spitze der britischen Charts?

U2 sind wieder einmal auf dem Weg nach ganz oben: Laut der „Official Charts Company“ verkauft sich ihr neues Album „Songs of Surrender“ in Großbritannien aktuell besser als der Rest der Top 5 zusammen. Das könnte bedeuten, dass die irische Rockband am Freitag (24. März) zum insgesamt elften Mal ein Album an der Spitze der britischen Charts positioniert. Das letzte Mal ist ihnen dies im Jahr 2009 mit der Platte „No Line on the Horizon“ gelungen.

Die beiden darauffolgenden Alben „Songs of Innocence“ (2011) und „Songs of Experience“ (2017) haben es in den britischen Charts beide „nur“ in die Top 10 geschafft – so landete „Songs of Innocence“ auf dem sechsten und „Songs of Experience“ auf dem fünften Platz. Zuvor konnten sich alle neun Platten seit „War“ aus dem Jahr 1983 auf dem ersten Platz der britischen Charts platzieren, bis auf „Achtung, Baby“ aus dem Jahr 1991. Das sind insgesamt neun von 14 Platten. Auch in Deutschland sind U2 häufig auf dem ersten Platz der Charts gelandet: Von insgesamt 14 haben es sieben Alben an die Spitze geschafft. ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß vergab die Höchstwertung von 5 Sternen für „Songs of Surrender“.

Am Freitag, den 17. März ist die neue Platte „Songs Of Surrender“ schließlich erschienen. Es handelt sich dabei um eine Sammlung aus 40 U2-Songs in neuer Form und Instrumentalisierung. Zu diesem Anlass haben sich die zwei Bandmitglieder Bono und The Edge mit Zane Lowe von Apple Music zu einem Interview zusammengesetzt und unter anderem darüber gesprochen, warum ihre Zusammenarbeit so gut funktioniert.