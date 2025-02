50 schreckliche Songs auf großartigen Alben

Es gibt immer einen. Es ist dieser eine Song auf einer großartigen Platte, der so nervt, dass es sich fast wie ein schlechter Scherz anfühlt. Es gibt sie aus allen möglichen Gründen. Manchmal fühlte sich der Leadsänger verpflichtet, dem Schlagzeuger einen Song auf der B-Seite zu geben, um die Harmonie in der Gruppe zu wahren. Ein anderes Mal haben sie wahnsinnig viele Drogen genommen und die Idee, einen Hund 134 Sekunden lang heulen zu lassen oder ein Metallkreuz anderthalb Minuten lang gegen Gitarrensaiten zu schlagen, schien ihnen ein großartiger Plan zu sein. Und ein anderes Mal sind sie einfach verzweifelt auf der Suche nach einem Aufhänger und klauen ihn schließlich von einem Cornflakes-Jingle und packen die beschissene Melodie auf dasselbe Beatles-Album wie „A Day in the Life“.

Wir haben die Musikgeschichte durchforstet und 50 schreckliche Songs gefunden, die ansonsten perfekte Alben runterziehen. Wahrscheinlich werden viele von Ihnen mit mindestens einigen dieser Songs nicht einverstanden sein. Das mag daran liegen, dass Sie einige dieser Alben so oft gehört haben, dass Sie sie sich kaum in einer anderen Form vorstellen können. Aber profitiert „Goodbye Yellow Brick Road“ wirklich von „Jamaica Jerk Off“? Braucht „Synchronicity“ wirklich einen Song, in dem Andy Summers wie ein Verrückter über seine übermächtige Mutter schimpft? Musste Phil Collins „Illegal Alien“ wirklich mit einem starken spanischen Akzent singen?

Es sollte angemerkt werden, dass diese Entscheidungen nicht immer einfach waren. Das „White Album“ warf aufgrund der polarisierenden Titel „Rocky Racoon“, „Good Night“, „Revolution 9“ und „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ besonders schwierige Fragen auf. Wir haben uns für keinen dieser Songs entschieden, und wir haben wenig Zweifel, dass viele von Ihnen mit der Auswahl nicht einverstanden sein werden. Ebenso konnten wir uns einfach nicht mit der konventionellen Weisheit anfreunden, dass „Treefingers“ Radioheads „Kid A“ in den Schatten stellt und „La La Love You“ nichts auf „Doolittle“ von den Pixies zu suchen hat. Wir mögen beide Songs. Die Liste ist vom am wenigsten Schlechten bis zum absolut Schlechtesten geordnet. Wenn Sie mit uns oder einer unserer Entscheidungen für diese Liste nicht einverstanden sind, nutzen Sie die sozialen Medien und machen Sie uns fertig. Wir können das ab.

Die Idee eines albernen, kindergerechten Liedes über einen geistesgestörten Schüler namens Maxwell Edison, der Mitschüler, einen Lehrer und einen Richter mit einem silbernen Hammer tötet, ist ziemlich verrückt. Noch verrückter ist es, dass die größte Band aller Zeiten monatelang daran herumfeilte und es dann in ihr letztes Werk aufnahm, obwohl sie stattdessen eine beliebige Anzahl großartiger, von George Harrison geschriebener Stücke hätte aufnehmen können, darunter „All Things Must Pass“. Aber aus irgendeinem Grund war Paul McCartney entschlossen, „Maxwell’s Silver Hammer“ auf „Abbey Road“ zu bringen. „Das ist Pauls Werk“, sagte John Lennon 1980 dem „Playboy“. ‚Ich hasse es. Denn alles, woran ich mich erinnere, ist der Track – er hat uns dazu gebracht, ihn hundert Millionen Mal zu machen. Er hat alles getan, um daraus eine Single zu machen, und das war es nie und hätte es auch nie sein können. Wir haben für diesen Song mehr Geld ausgegeben als für jeden anderen auf dem ganzen Album.“

Es braucht einiges, um Bob Dylan dazu zu bringen, einen Fehler zuzugeben. Aber die Veröffentlichung eines schmerzhaft persönlichen Liedes über die Auflösung seiner Beziehung zu Suze Rotolo und seinen Streit mit ihrer Schwester Carla auf „Another Side of Bob Dylan“ im Jahr 1964 war ein so ungeheuerlicher Fehler, dass er sich zwei Jahrzehnte später dazu bekannte. „Ich schaue zurück und sage: ‚Ich muss ein echter Idiot gewesen sein, das zu schreiben‘, sagte er 1985. „Ich schaue auf dieses Lied zurück und sage, von allen Liedern, die ich geschrieben habe, hätte ich das vielleicht sein lassen können.“ Erschwerend kommt hinzu, dass das Lied acht Minuten lang ist und voller peinlicher Zeilen wie ‚Für ihre parasitäre Schwester hatte ich keinen Respekt/Gebunden an ihre Langeweile, ihren Stolz zu schützen‘. Er schien den Fehler ziemlich schnell bemerkt zu haben, da er das Lied kein einziges Mal im Konzert spielte. Aber es ist für immer auf „Another Side of Bob Dylan“, neben „My Back Pages“ und „Chimes of Freedom“, wo es nur eine bittere Seite in seinem Lyrik-Notizbuch hätte bleiben sollen, die niemand jemals liest.

Scott Kannberg (auch bekannt als Spiral Stairs) ist ein herausragender Gitarrist und ein entscheidendes Mitglied von Pavement, und das schon seit der Gründung der Band im Jahr 1989. Als es jedoch an der Zeit war, 1994 „Crooked Rain, Crooked Rain“ zu veröffentlichen, hatte Bandleader Stephen Malkmus elf nahezu perfekte Songs, die das Vermächtnis der Band für die kommenden Jahrzehnte prägen sollten. Und Kannberg hatte „Hit the Plane Down“, ein beunruhigendes, basslastiges Lied, in dem er mit verzerrter Stimme immer wieder „Hit the plane down“ wiederholt. In einem Akt von Großzügigkeit machte Malkmus am Ende des Albums Platz dafür. Er hätte warten sollen, bis Kannberg stärkeres Material hervorgebracht hätte, wie er es schließlich auf Wowee Zowee mit „Kennel District“ und „Western Homes“ tun würde. Diese beiden Songs spielten sie auf ihren letzten beiden Reunion-Tourneen. „Hit the Plane Down“ spielten sie kein einziges Mal.

„La La Love You„ wird oft als der schlechteste Song auf „Doolittle“ bezeichnet, da er kaum mehr ist als Schlagzeuger David Lovering, der „I Love You“ und „All I’m sayin‘, pretty baby/La la love you, don’t mean maybe“ singt, untermalt von einer Surf-Gitarre, aber der Song hat einen hellen, kindlichen Charme, der ihn funktionieren lässt. Das Gleiche kann man nicht von „Silver“ sagen, dem vorletzten, schleppenden Song, den Black Francis zusammen mit Kim Deal geschrieben hat. „Es ist definitiv eine Abstraktion“, sagte Francis. „Zumindest ist das meine Interpretation davon. Es ging darum, eine Stimmung zu erzeugen, denke ich.“ Es erzeugt eine eher niedergeschlagene Stimmung, die die zweite Hälfte der ansonsten perfekten Platte nach unten zieht. Und wieder einmal lagen die guten Leute von Spotify richtig. Es wurde weniger oft abgespielt als jeder andere Song auf dem Album.

„Appetite for Destruction“ war so unglaublich erfolgreich, dass keine der dummen, maßlosen/selbstzerstörerischen Dinge, die Guns N‘ Roses in den folgenden Jahren taten, sein Vermächtnis schmälern konnten. Allein aufgrund der Stärke dieser Songs könnten sie für immer mit jeder beliebigen Besetzung der Band auf Tour gehen, die Axl Rose zusammenstellen könnte. Aber nicht jeder Song erreicht das Niveau von „Sweet Child O‘ Mine“, „Rocket Queen“, „Welcome to the Jungle“ und „Paradise City“. Der einzige wirkliche Reinfall ist jedoch „Anything Goes“, das noch aus der Zeit stammt, als Axl Rose und Izzy Stradlin noch vor Guns N‘ Roses in der Band Hollywood Rose spielten. Die Zeile „My way, your way, anything goes tonight“ wird bis zum Erbrechen wiederholt, während Slash sich in den Talkbox-Effekt auf seiner Gitarre lehnt. In dem verzweifelten Bemühen, etwas Neues in ihre abgestandene Setlist zu bringen, nahm die Band den Song 2023 wieder in ihre Live-Show auf. Aber er ist heute nicht besser als 1987.

Die übergreifende Geschichte von „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars“ ist nicht immer leicht zu verstehen, aber sie handelt von einem Rockstar namens Ziggy Stardust, der einem Planeten Hoffnung und Inspiration gibt, der in nur fünf Jahren nicht mehr existieren wird. Aber diese lose Erzählung macht nach nur fünf Titeln eine komplette Pause für eine glamouröse Coverversion des obskuren Folk-Songs „It Ain’t Easy“ von Ron Davies aus dem Jahr 1970. Bowie nahm diesen Song lange vor den anderen Ziggy-Songs auf, er hat nichts mit der Handlung zu tun, es ist der einzige Titel auf dem Album, den er nicht selbst geschrieben hat, und er hat dort nichts zu suchen. Bowie selbst scheint dies erkannt zu haben, da er ihn weder auf der Ziggy-Tour noch zu einem anderen Zeitpunkt danach ein einziges Mal gespielt hat.

Wenn es eine Liste der besten Debütalben der Geschichte gäbe, würde die selbstbetitelte LP der Stone Roses aus dem Jahr 1989 einen der vordersten Plätze belegen. Aber sie könnte sogar noch ein paar Plätze höher stehen, wenn sie „Don’t Stop“ aus der endgültigen Titelliste gestrichen hätten. Wie viele Fans bei der ersten Veröffentlichung des Albums bemerkten, handelt es sich lediglich um den vorherigen Titel „Waterfalls“, der rückwärts abgespielt wird, mit neuem Text und zusätzlicher Instrumentierung. Das ist ein cleveres Experiment, das als lustige B-Seite oder als Hidden Track funktioniert hätte. Aber es ist der vierte Song auf dem Album und buchstäblich der dritte Song rückwärts. Es gibt einen sehr guten Grund, warum er weniger Spotify-Aufrufe hat als jeder andere Song auf dem Album. Der Clou des Stücks nutzt sich ziemlich schnell ab und man möchte es einfach überspringen, um „Bye Bye Bad Man“ zu hören.

Als U2 1997 „Pop“ veröffentlichten, waren Fans und Kritiker von ihrem Versuch, starke Elemente der elektronischen Musik in ihren Sound zu integrieren, alles andere als beeindruckt. Doch die Zeit war dem Vermächtnis von „Pop“ sehr wohlgesonnen, das heute als kühnes Experiment gilt, aus dem herausragende Songs wie „Mofo“, „Please“, „Discoteque“ und „Staring at the Sun“ hervorgingen. Aber die Pop-Hasser hatten nicht Unrecht, wenn sie „The Playboy Mansion“ als besonders schrecklichen Song bezeichneten, der dank unglücklicher Texte wie „Wenn Cola ein Mysterium ist/Michael Jackson – Geschichte“ und „Wenn O.J. mehr ist als ein Drink/Und ein Big Mac größer als du denkst/Und Parfüm eine Obsession ist/Und Talkshows – Geständnis“ für immer im Bernstein des Jahres 1997 gefangen ist. „Die zeitgenössischen Anspielungen wirken sich negativ aus„, sagte Bono 2006. ‚Witze über Michael Jackson und O.J. Simpson sind einfach nicht mehr lustig. Der ursprüngliche Text war viel emotionaler. Ich bin mir nicht sicher, ob die beste Version auf dem Album gelandet ist.‘ (“Miami“ ist der andere große Fehlschlag auf Pop, aber es sinkt nicht in die peinlichen Tiefen von ‚The Playboy Mansion‘ ab. Wir lieben jeden einzelnen anderen Song auf dem Album, sogar „Do You Feel Loved“.

Laut Jim Morrison, und es gibt wirklich keine Möglichkeit, ihn an dieser Stelle herauszufordern, schrieb er dieses beunruhigende Gedicht über ein Schiff, das einen Haufen Pferde ins Wasser stößt, als er ein kleines Kind war. Auf der Doors-LP „Strange Days“ von 1967 trug er es in einer manischen Version vor, während seine Bandkollegen Kokosnüsse und Limoflaschen zusammenschlugen und eine Tonbandmaschine beschleunigten, um den Klang von Wind zu simulieren. Das „Lied“ liefert das schreckliche Bild von ertrinkenden Pferden in Ihrem Kopf, und es gibt absolut keinen Grund, es mehr als einmal anzuhören. Es ist alles, was Kritiker an den Doors hassten, in 95 endlose Sekunden gepackt.

In den Achtzigern konnte Culture Club in ihrem Video zu „Do You Really Want to Hurt Me“ eine Jury mit schwarz geschminkten Gesichtern auftreten lassen, Guns N‘ Roses konnte in einem Song das N-Wort verwenden und Genesis konnte ein Video drehen, in dem sie sich wie Mexikaner in einem Speedy-Gonzalez-Cartoon verkleiden – und Plattenfirmen und MTV machten einfach mit. Das Genesis-Video, auf das wir uns beziehen, ist „Illegal Alien“ von ihrem selbstbetitelten Album von 1983, auf dem auch „Mama“, „That’s All“ und „Home By the Sea“ zu hören sind. Und selbst ohne das Video ist „Illegal Alien“ ein schmerzhaft schrecklicher Song, in dem Phil Collins mit einem karikaturhaft stereotypischen spanischen Akzent singt und die Zeile „Es macht keinen Spaß, ein illegaler Ausländer zu sein“ etwa 650 Mal wiederholt. Diesmal können wir nicht dem Kokain die Schuld geben. Sie waren alle ziemlich klar im Kopf, als sie dieses schreckliche Lied schrieben, es aufnahmen, auf ihr Album setzten, es als Single veröffentlichten, ein Video dafür drehten und es live auf der Mama-Tour spielten. Wir können uns vorstellen, dass sie sich wünschen, sie könnten in der Zeit zurückgehen und heute jede Spur von „Illegal Alien“ auslöschen, aber das ist nicht möglich. Es wird für immer in Schande weiterleben.