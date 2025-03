840 Quadratmeter Einsamkeit: Gene Hackman hatte keine Chance

Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Die Todesursache von Gene Hackman und Betsy Arakawa steht fest. Ein Drama hat sich abgespielt. Das zeigen die nun vorliegenden Obduktionsergebnisse.

Demnach verstarb Gene Hackman am 18. Februar. Todesursache: Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine Woche vor Besty Arakawa. Ihren Tod datiert die Gerichtsmedizin auf den 11. Februar.

Eine Woche befanden sich ihr Leichnam und der 95-jährige Hackman in demselben Haus in Santa Fe, New Mexico. Ärzte vermuten, dass Gene Hackman den Tod der 65-jährigen Ehefrau nicht bemerkte. Er soll an einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung gelitten haben. Da er von Arakawas Versorgung abhängig war, ging es mit seiner Gesundheit entsprechend schnell bergab. Forensiker stellten fest, dass Hackmans Magen leer gewesen sei. Er habe nur Flüssigkeit in seinem Körper gehabt.

840 Quadratmeter Einsamkeit für Gene Hackman

Sieben Tage also ohne Hilfe. Keine Person, die Gene Hackman Verpflegung, geschweige denn Medikamente geben konnte. Das Anwesen der Eheleute ist 840 Quadratmeter groß. Die drei gemeinsamen Hunde konnten keine Hilfe holen (einer verstarb mit Hackman und Betsy Arakawa).

Die Polizei fand Gene Hackman mit seinem Gehstock und seiner Sonnenbrille in einem Zimmer neben der Küche tot auf. Anscheinend war er gestürzt. Sein Herzschrittmacher war zuletzt am 18. Februar aktiv. So verstarb er.

Todesursache Betsy Arakawa

Die Gerichtsmedizin gibt es Todesursache für Hackmans Ehefrau Betsy Arakawa das Hantavirus-Lungensyndrom (HPS) an. Arakawa fand man in ihrem Badezimmer.

Das Hantavirus-Lungensyndrom verläuft in der Regel grippeähnlich. Es kann zu Atemproblemen und schließlich Organversagen führen. Das Virus kann auch von Ratten übertragen werden. Als Ermittler Arakawa in ihrem Badezimmer fanden, lag ihr Kopf neben einem Heizstrahler. Um sie herum: Schilddrüsenmedikamente.

Das letzte Lebenszeichen von ihr: Am Morgen des 11. Februar zeigten Überwachungsaufnahmen Betsy Arakawa beim Einkaufen von Medikamenten. Am Nachmittag fuhr sie durch die Einfahrt ihrer „Gated Community“. Danach brach auch die Kommunikation des Paars nach außen ab. Auf Mails habe Arakawa nicht mehr reagiert.

Wenig später war sie tot. Und nach ihr Gene Hackman.