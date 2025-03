Tod von Gene Hackman: Lebensretter Hundeklappe

Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Auch eine Woche nach Auffinden der Leichen von Gene Hackman, Betsy Arakawa und eines ihrer drei Hunde herrscht Unklarheit über die Todesursache. Fest steht, dass keine Gewalteinwirkung vorliegt. Auch kein Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die Theorien reichen von Störungen am Herzschrittmacher des 95-jährigen Hackman, bis, tatsächlich, zu plötzlich gebrochenem Herzen.

Es ist die Zeit wilder Spekulationen. Auch, weil es zwei Lebewesen im fünfköpfigen Haushalt von Gene Hackman und Betsy Arakawa gibt, die überlebt haben. Zwei ihrer Hunde. Allem Anschein nach überlebten die zwei Vierbeiner, weil sie durch eine Hundeklappe das Haus verlassen konnten. Im Freien konnten sie an Futter und Wasser gelangen.

Zunächst herrschte Verwirrung bei der Zuordnung der Hunde. Das einige Meter neben der leblosen Betsy Arakawa gefundene Tier wurde anfangs als „brauner Schäferhund“ beschrieben. Aus diesen Grund hieß es, der tote Hund sei Bear, der Deutsche Schäferhund des Ehepaars Hackman/Arakawa.

Die überlebenden Hunde kennen das Tierheim

Das war nicht korrekt. Das verstorbene Tier war Zinna, ein zwölf Jahre alter Kelpie-Mischling mit rötlichem Fell. Unklar ist, warum Zinnas in einer geschlossenen Kiste gefunden wurde.

Die überlebenden Hunde kennen das Tierheim. Der Deutsche Schäferhund „Bear“ und der 7-jährige Akita-Schäferhund-Mischling seien von Gene Hackman früher schon dort abgegeben worden sein, wenn er und Arakawa auf Reisen gingen. Zinna sei sogar aus diesem Tierheim von Arakawa adoptiert worden sein.

„Rest in Peace, mein Freund“: Morgan Freeman würdigt Gene Hackman

Bei der Verleihung der Academy Awards wurden am Sonntagabend verstorbene Titanen der Filmindustrie geehrt. Darunter die Schauspieler Gene Hackman , Dame Maggie Smith , James Earl Jones , Donald Sutherland und der legendäre Regisseur David Lynch . Morgan Freeman würdigte seinen „lieben Freund“, den zweifachen Oscar-Preisträger Gene Hackman, der im Februar im Alter von 95 Jahren verstarb. Morgan Freeman, der 2000 neben Gene Hackman in dem Thriller Under Suspicion und 1992 in dem Western Unforgiven spielte, erinnert an die Worte Hackmans „Ich denke nicht über mein Vermächtnis nach. Ich hoffe nur, dass die Menschen mich als jemanden in Erinnerung behalten, der versucht hat, gute Arbeit zu leisten.“

„Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich Folgendes sage. Gene, dafür und für so viel mehr wird man sich an dich erinnern“, fügte Freeman hinzu. „Ruhe in Frieden, mein Freund.“

Zu den am Sonntag Geehrten gehörten unter anderem die Schauspielerin Gena Rowlands aus „Wie ein einziger Tag“ und „Gloria“. Der Star aus „The Shining“ Shelley Duvall. Drehbuchautor und Regisseur Jeff Baena. Außerdem Bill Cobbs, der Schauspieler und Singer-Songwriter Kris Kristofferson und der Komiker Bob Newhart.

Spezielle Ehrung für Quincy Jones

In einem speziellen Abschnitt, der dem legendären Komponisten und Produzenten Quincy Jones gewidmet war, sprachen die Moderatorinnen Whoopi Goldberg und Oprah Winfrey über ihren „geliebten Q“, der als Komponist und Produzent einen „gewaltigen Einfluss auf die Filmwelt“ hatte. Der siebenmalige Oscar-Nominierte war 1967 der erste schwarze Komponist, der in der Kategorie „Original-Song“ nominiert wurde. Gemeinsam begrüßten sie Queen Latifah auf der Bühne, die „Ease On Down the Road“ aus dem von Jones produzierten Soundtrack des Films The Wiz sang.

Im vergangenen Jahr hat Hollywood Dutzende Filmschaffende verloren. Die Gedenkfeier ehrte auch die Autoren, Regisseure, Produzenten, Stunt-Performer, Tontechniker, Visuelle-Effekte-Spezialisten, Visagisten, Kameraleute, Songwriter, Komponisten und Publizisten, die dazu beigetragen haben, Geschichten zum Leben zu erwecken.