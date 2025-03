Gene Hackman und Betsy Arakawa: Todesursache steht fest!

Die Todesursache von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa steht fest. Das teilte der leitende Gerichtsmediziner am Freitag mit. Neun Tage nachdem das Paar in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden wurde .

Sowohl bei Gene Hackman als auch bei Betsy Arakawa wurde als Todesursache „natürliche Ursachen“ festgestellt. Wenn auch im Abstand von sechs Tagen. Dr. Heather Jarrell sagte, dass Arakawa wahrscheinlich am 11. Februar an einem Hantavirus-Lungensyndrom gestorben sei. Während Hackman am 18. Februar ( basierend auf Herzschrittmacherinformationen ) an einer Herzerkrankung starb. Wobei auch eine „fortgeschrittene Alzheimer-Krankheit“ eine Rolle spielte. Damit ist die Todesursache geklärt.

Die Ermittler teilten auch einen Zeitplan mit, von dem sie glauben, dass er Arakawas letzter Lebenstag am 11. Februar war. Sie wurde an diesem Tag auf einem Überwachungsvideo gesehen, wie sie Besorgungen machte. Etwa zum Tierarzt, zum Bauernmarkt und zur Drogerie. Und sie führte an diesem Tag irgendwann eine E-Mail-Konversation.

Am 11. Februar um 17:15 Uhr betrat Betsy Arakawa mit dem Klicker die private Community, in der sich ihr und Hackmans Haus befand. Danach gab es „keine weitere ausgehende Kommunikation oder Aktivität“. Was die Ermittler zu der Annahme veranlasste, dass sie am 11. Februar starb. (Es gibt „keine exakte wissenschaftliche Methode, um den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen“, so Dr. Jarrell.)

Hauptursache eine „ausgedehnte Herzkrankheit“

Gene Hackman starb nach Ansicht der Ermittler eine Woche später am 18. Februar. Die Autopsie ergab als Hauptursache eine „ausgedehnte Herzkrankheit“ sowie eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung. Die Polizei teilte keine weiteren konkreten Details über Hackmans letzte Lebenswoche nach dem Tod seiner Frau mit. Obwohl der Gerichtsmediziner angab, dass Hackman zum Zeitpunkt seines Todes einen leeren Magen hatte.

Gene Hackman, der sich in einem fortgeschrittenen Stadium von Alzheimer befand, war sich möglicherweise nicht bewusst, dass seine Frau verstorben war. Experten gehen nun davon aus, dass Hackman durch seine Alzheimer-Erkrankung schwer beeinträchtigt war. Und in der letzten Woche seines Lebens nicht in der Lage, auf den Tod seiner Frau zu reagieren oder Hilfe zu holen.

Was ist das Hantavirus-Lungensyndrom (HPS)

Das Hantavirus-Lungensyndrom (HPS) ist laut der Mayo Clinic „eine seltene Infektionskrankheit, die mit grippeähnlichen Symptomen beginnt. Und sich schnell zu einer schwereren Erkrankung entwickelt. Sie kann zu lebensbedrohlichen Lungen- und Herzproblemen führen.“ Die Krankheit wird „in der Regel durch das Einatmen von Hantaviren verursacht, die durch Urin, Kot oder Speichel von Nagetieren in die Luft gelangen.“ Es ist unklar, wie Arakawa infiziert wurde. Oder ob sie vor ihrem Tod von ihrer Infektion wusste.

Am 26. Februar wurden der Schauspieler, seine Frau, mit der er 34 Jahre verheiratet war, und einer ihrer Hunde in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden. Das teilte der Sheriff des Santa Fe County, Adan Mendoza, mit. Der Hund, der starb, befand sich in einer Transportbox, nachdem er einige Tage zuvor einem tierärztlichen Eingriff unterzogen worden war. Und die Ermittler stellten fest, dass Hunde keine Überträger von HPS sein können.

Das Santa Fe County Sheriff’s Office gab in einer ersten Erklärung bekannt, dass „ein Verbrechen als Ursache für diese Todesfälle nicht vermutet wird“. Aber dass „eine aktive und laufende Untersuchung“ im Gange sei.

Keine Hinweise auf ein Gasleck

Kurz nachdem die Nachricht von den Todesfällen bekannt wurde, sprach Hackmans Tochter Elizabeth mit TMZ und sagte, sie und ihre Familie vermuteten eine Kohlenmonoxidvergiftung. Diese Theorie wurde jedoch bald vom Büro des Gerichtsmediziners verworfen. Die örtlichen Gasunternehmen fanden keine Hinweise auf ein Gasleck. Die Autopsieberichte bestätigten dies.

Gene Hackman, dessen Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit ihn 40 Jahre lang zu einem überzeugenden Darsteller auf der Leinwand machten, spielte in Filmklassikern wie The French Connection, The Royal Tenenbaums, The Conversation und Superman.

Er beendete seine Schauspielkarriere im Jahr 2004 mit zwei Oscars (von insgesamt fünf Nominierungen), drei Golden Globes (sowie einem Cecil B. DeMille Award) und zwei BAFTA-Awards.