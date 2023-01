A-ha: „Hunting High And Low“ kommt als Deluxe-Boxset

Das erste Album von A-ha erscheint am 24.Februar als Vinyl-Box-Set. Die Neuauflage enthält insgesamt 60 Songs. Neben dem Originalalbum finden sich auch Demos, B-Seiten, Extended Versionen und alternative Mixe in dem Set. Den sechs LPs liegt ein 64-seitiges Booklet mit Liner Notes und Fotos bei.

„Hunting High And Low“ erschien erstmalig 1985. Es gilt als eines der erfolgreichsten Debütalben. Darauf finden sich einige der größten Hits von A-ha – „Take On Me“, „The Sun Always Shines On TV“ und „Love Is Reason“. „Take On Me“ erreichte unter anderem in den amerikanischen, deutschen und österreichischen Charts Platz eins und hielt sich bis zu 27 Wochen auf der Position. Zum Erfolg des Songs trug auch das aufwendig gestaltete Musikvideo bei. Es verbindet die reale Welt mit Comiczeichnungen.

A-ha gründeten sich 1982 und veröffentlichten seitdem elf Studioalben. Zuletzt brachten die norwegische Gruppe die Platte „True North“ und einen gleichnamigen Film heraus. In ihrer Karriere löste sich das Trio bereits zweimal auf. Seit 2015 sind sie wieder vereint und auch auf Tour.