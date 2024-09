A-ha: „Take On Me“ knackt zwei Milliarden YouTube-Klicks

Erst spielten sich A-ha in Millionen Herzen, nun flimmerte ihr Video zu „Take On Me“ über zwei Milliarden Bildschirme – ein Meilenstein.

A-ha: Achtziger-Vorreiter

Der Popsong bringt das erste Video aus den Achtzigerjahren mit sich, das bei YouTube diese Marke überschreitet. Und das nicht umsonst: Das Video zu A-has „Take On Me“ überzeugt schließlich mit einer kreativen Verbindung zwischen Kameraarbeit und dem Rotoskopie-Look animierter Zeichnungen. Regie führte 1985 Steve Barron, der auch Michael Jacksons „Billie Jean“ (1982) zu einem Musikvideo verhalf.

Hier das Rekord-Video sehen:

Rekord-Debüt

Bei „Take On Me“ handelt es sich im Übrigen um das Debüt der norwegischen Band – die erste veröffentlichte Single von ihrem ersten Album „Hunting High And Low“ (1985). Der Synthie-schwere Song verhalf dem Trio aus Sänger Morten Harket, Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy und Keyboarder Magne Furuholmen zu raschem Erfolg. Der Song stieg international in die Charts ein, erreichte die Nummer 1 unter anderem in der Heimat Norwegen, dem Nachbarland Schweden, den USA (als erster norwegischer Act), Westdeutschland, Österreich und sogar im fernen Australien. Mehrere Gold- und Platinauszeichnungen für A-ha folgten.

YouTubes Milliarden-Club

Ein weiteres ikonisches Video der Achtziger erreichte ebenfalls erst vergangene Woche einen Meilenstein: Michael Jacksons „Thriller“ (1983) steht nun bei über eine Milliarde Klicks. In den Neunzigern liegt „November Rain“ (1991) von Guns N’ Roses vorne, in den 2000ern „Axel F“ (2005) des Crazy Frog. Die 2010er brachten mit Psys „Gangnam Style“ (2012) nicht nur das erste Video, das jemals bei YouTube die Milliarden-Grenze überschritt, sondern auch den Song, der aktuell die meisten Views aufweist: „Despacito“ (2017) von Luis Fonsi und Daddy Yankee. Im aktuellen Jahrzehnt liegen Future und Drake mit „Life is Good“ (2020) vorne. Alle eben genannten Titel haben die zwei Milliarden Aufrufe bereits geknackt – „Despacito“ liegt sogar bei über acht Milliarde. A-ha und „Take On Me“ befinden sich also in guter Gesellschaft.