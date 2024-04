ABBA feiern 50. „Waterloo“-Jubiläum mit „The Piano Moment“ in Berlin

Die schwedischen Pop-Legenden von ABBA ließen sich für das 50. Jubiläum ihres Songcontest-Siegs mit dem Song „Waterloo“ etwas Besonderes einfallen: Für das runde Jubiläum erschuf ABBA-Mitglied Benny Andersson „The Piano Moment“, der am 6. April um 10:00 Uhr morgens in mehreren europäischen Städten zelebriert wurde – unter anderem im Berliner Friedrichstadt-Palast.

ABBA an historischem Berliner Ort

Dieser Ort hat in der ABBA-Historie eine besondere Bedeutung, denn genau dort waren ABBA wenige Monate nach ihrem Songcontest-Sieg zu Gast und traten in der TV-Show „Ein Kessel Buntes“ auf.

Einige Fotos vom Event gibt es hier zu sehen:

ABBA selbst waren leider nicht vor Ort – Fans hatten dafür die Möglichkeit, limitierte, extra für das Jubiläum angefertigte Goodie Bags mit nach Hause zu nehmen und besonderer Klaviermusik zu lauschen. Neben Berlin wurde der Piano Moment auch in Warschau (Chopin Airport), London (in der Waterloo-U-Bahn-Station) sowie in Stockholm (im NK Kaufhaus) gefeiert.

Statement von ABBA

Zu ihrem 50. Jubiläum veröffentlichte das Quartett auch ein ausführliches Statement, in dem es unter anderem heißt: „It’s slightly dizzying and deeply humbling to think that millions of you who saw us for the first time in the Eurovision final in 1974 have passed our music on not only to one generation, but to several. We see evidence of that every time one of us visits ABBA Voyage in London and it’s because of this we can celebrate the 50th Anniversary of that event in the knowledge that our songs still resonate around the world“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum besonderen Ehrentag veröffentlichte die Band auf ihrem YouTube-Kanal das Video des ESC-Siegs.