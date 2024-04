ABBA-Mitglied veröffentlicht neue Version von „Waterloo“

Vor 50 Jahren erlangten ABBA internationalen Ruhm, als sie den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, den heutigen Eurovision Song Contest, mit ihrem Lied „Waterloo“ gewannen. Der 06. April 1974 markierte den Start einer unvergleichlichen Weltkarriere. Anlässlich des Jubiläums werden nun einige Singles und eine Vinyl erscheinen. Den Anfang macht die neue Version von „Waterloo“ am 06. April.

Benny Andersson schreibt „Waterloo“ um

Anlässlich des großen Jubiläums hat ABBA-Mitglied Benny Andersson dem Hit einen neuen Klavier-Anstrich verpasst. Die Premiere dazu wird international gefeiert. In London, Stockholm und Berlin sind umfangreiche Events geplant. So wird das neue „Waterloo“ am 6. April um 10:00 morgens zeitgleich in London und Stockholm das erste Mal im Friedrichstadt-Palast in Berlin zu hören sein. Der Grund: Nach ihrem „Eurovision Song Contest“-Sieg war das schwedische Quartett in der Sendung „Ein Kessel Buntes“ zu Gast. Die damalige Dreh-Location der Varieté-Sendung war der Friedrichstadt-Palast.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Piano-Version ist nicht die erste „Waterloo“-Alternative

Bereits im selben Jahr des ESC-Sieges hat die Band ihren Gewinner-Song auch auf Deutsch aufgenommen. Außerdem veröffentlichen sie das Stück gleichzeitig auf Schwedisch und Französisch.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben der Piano-Version von „Waterloo“ erscheinen zahlreiche Singleformate u.a. auf Vinyl als 7inch und 10inch als Einzelprodukte und als gesammelte Fanbox.