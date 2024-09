Hochzeits-Glück: Björn Ulvaeus heiratet seine Freundin Christina Sas

Nur zwei Jahre nach seiner letzten Scheidung wagt es Björn Ulvaeus wieder: Am 21. September gaben sich der ABBA-Gitarrist und seine Freundin Christina Sas das Ja-Wort. Auf Instagram informierte er die Öffentlichkeit über seinen neuen Lebensabschnitt und postete Bilder von der Trauung. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem die dänischen Sängerinnen Kaya Brüel und Anne Linnet sowie die britische Autorin und Komikerin Sandi Toksvig. Letztere trat, festlich in einer roten Robe gekleidet, außerdem als Traurednerin auf.

Feier im kleinen Kreis

Ganz schlicht ließen sich Ulvaeus und Sas von ihrem Hochzeitsfotografen im Hof eines Hauses in Kopenhagen ablichten. Er trug einen Anthrazit-Anzug mit weißem T-Shirt und ohne Krawatte – sie ein helles olivgraues Wickelkleid. Die Gästezahl sei überschaubar gewesen: „Die Hochzeit fand in Kopenhagen im Beisein von engen Freunden und der Familie statt.“

Hier seht ihr den Post von Bjorn Ulvaeus’ Instagram-Seite:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob seine Bandkolleg:innen Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen durften, lässt sich aus den Bildern nicht erschließen.

Erstes Kennenlernen in Deutschland

Laut der Caption führen die Spuren von Ulvaeus’ und Sas’ erster Begegnung und ihrer daraus entstehenden Romanze zu uns nach Deutschland: „Sie lernten sich 2021 in Nürnberg im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von ABBAs letztem Album Voyage kennen und begannen im Frühjahr 2022 miteinander auszugehen.“ Kurz zuvor hatte Ulvaeus die 41-jährige Ehe mit seiner zweiten Frau, der Musikjournalistin Lena Källersjö, beendet, aus der zwei gemeinsame, inzwischen erwachsene Töchter hervorgegangen waren.

Riesenveröffentlichung mit ABBA

Seine dritte (und hoffentlich letzte) Hochzeit ist nicht die einzige große Neuigkeit im Leben des 79-Jährigen. Mit ABBA bringt er am 25. Oktober 2024 zum 50. Jubiläum ihres Sieges beim Eurovision Song Contest 1974 eine retrospektive Sammlung ihrer größten Hits heraus. Das Album „The Singles – The First Fifty Years“ umfasst erstmals alle Single-A-Seiten von 1972 bis 2022, inklusive der Singles ihres Comeback-Albums „Voyage“ aus dem Jahr 2021.