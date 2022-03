„Aufregende Neuigkeiten“: ABBA spannen Fans auf die Folter

Foto: WireImage, Chris Walter. All rights reserved.

ABBA sorgen aktuell für großen Spekulationsstoff: „Es sind aufregende Neuigkeiten unterwegs“, postete die Band in ihrer Facebook-Fangruppe, die anlässlich des letzten Albums „Voyage“ gegründet wurde.

Die Fans stehen bisher ratlos da, gaben die Schweden noch keine näheren Hinweise preis: „Neue Musik, ein ganzes neues Album, Björn und Agnetha heiraten doch wieder und ABBA gewinnen einen Grammy“ – so wild rätseln die Teilnehmer*innen in der Gruppe.

Wird es neue Musik von ABBA geben?

Das aktuelle Album „Voyage“ erschien erst kürzlich, im November 2021. Obwohl es als das letzte der Band angekündigt war, schienen sich die Bandmitglieder jüngst nicht mehr einig zu sein, ob es noch einmal neue Musik geben solle. So hatte Lyngstad in einem Interview mit BBC erklärt, sie habe gelernt „niemals nie zu sagen“. Und auch ihr Kollege Andersson, der eigentlich gegen die Produktion weiterer Songs war, sagte gegenüber BBC, er habe nicht das alleinige Entscheidungsrecht darüber und könne sich möglicherweise überreden lassen. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen und es ist offen, ob vielleicht bald schon eine neue ABBA-Single erscheinen könnte.

Könnte die Avatar-Tour auch nach Deutschland kommen?

Möglich wäre auch, dass die Popband weitere Termine für ihre außergewöhnliche Avatar-Show verkündet: Bisher stand Deutschland dafür nur auf der Warteliste. Wird die virtuelle Konzertreihe vielleicht bald auch hier gastieren? Bislang steht die eigens für die Veranstaltung errichtete Konzerthalle in London, wo die lebensecht wirkenden Avatare von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad ab Ende Mai Abend für Abend begleitet von einer Liveband ihre Hits performen sollen. Die Halle kann an beliebigen Orten auf- und wieder abgebaut werden und der Ticketverkauf lief für London trotz des unkonventionellen Konzepts sehr gut, was für eine Erweiterung der Tour sprechen könnte.

Zuletzt hatten ABBA auf Facebook ihren Titel „Ode to Freedom“ der Ukraine gewidmet und damit ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Doch auch die offizielle Trennung von Ulvaeus und Ex-Frau Lena sorgte für Schlagzeilen. Ob es nun ein Liebes-Comeback mit Fältskog gibt, wie manche Fans es auf Facebook heraufbeschwören, ist unklar.