Vor 55 Jahren heirateten John Lennon und Yoko Ono auf Gibraltar

John Lennon und Yoko Ono haben am 20. März 1969 in Gibraltar geheiratet. Beide hatten bereits eine Beziehung, bevor sie sich entschieden, eine Ehe einzugehen. Sie hatten sich 1966 bei einer Kunstausstellung in London kennengelernt – der Rest ist Geschichte, die mutmaßlich auch die Weiterentwicklung der Beatles entscheidend beeinflusste.

Die Entscheidung, in Gibraltar zu heiraten, war durchaus strategisch. Das Land war damals bekannt dafür, weniger bürokratische Hürden und kürzere Wartezeiten für Heiratslizenzen als in Großbritannien zu haben. Das ermöglichte es Lennon und Ono, schnell und unkompliziert zu heiraten.

Die Trauung fand im Gibraltar Registrar’s Office statt, einem merklich schlichten Standesamt. So war auch die Zeremonie selbst nur sehr einfach gehalten, mit wenigen Gästen. Lennon und Ono trugen beide Alltagskleidung, Lennon ein weißes Hemd und eine Hose, während Ono ein weißes Minikleid mit einem Hut trug.

Trotz dieser Maßnahmen gab es natürlich ein gigantisches Medieninteresse. Das Paar hatte bereits für Aufsehen gesorgt und in der Öffentlichkeit die enge Verbundenheit über alle anderen Interessen hinaus demonstriert. John Lennon war zum damaligen Zeitpunkt einer der berühmtesten Musiker der Welt, Yoko Ono eine kontroverse, aber sehr angesehene Künstlerin. Die Presse verfolgte beide dann auch auf Schritt und Tritt in Gibraltar.

Nach der Hochzeit verbrachte das Paar seine Flitterwochen in Amsterdam, wo sie ihre inzwischen legendäre „Bed-In for Peace“-Aktion initiierten. Anstatt traditionell zu verreisen und die eigene Liebe zu zelebrieren, entschieden sie sich, für die Liebe zum Frieden zu werben. Die Aktion wurde später auch noch in Kanada weitergeführt. Die Zeit in Toronto brachte auch das erste Live-Album eines Beatles ohne die Beatles hervor: „Live Peace in Toronto 1969“ (mit der Plastic Ono Band).