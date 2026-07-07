Abbey Road Institute eröffnet neuen Produktionsschul-Campus

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Das Abbey Road Institute, eine professionelle Musikproduktionsschule, die dem legendären Londoner Studio angegliedert ist, wird noch in diesem Jahr einen neuen Campus in Los Angeles eröffnen.

An der Spitze des neuen Standorts steht Rafa Sardina, der gefeierte, Grammy-prämierte Produzent und Toningenieur, der unter anderem mit D’Angelo, Lady Gaga, Plácido Domingo, Alejandro Sanz, Elvis Costello, Rosalía und Stevie Wonder zusammengearbeitet hat. Der L.A.-Campus des Abbey Road Institute öffnet am 26. Oktober seine Türen und wird in den Sunset Gower Studios in Hollywood angesiedelt sein.

Die Sunset Gower Studios sind vor allem als eines der traditionsreichsten Filmproduktionsgelände Hollywoods bekannt, beherbergen aber auch United Recording – den nicht minder renommierten Studiokomplex, in dem bereits Frank Sinatra, Ray Charles, Green Day, Radiohead und viele andere aufgenommen haben. Den Studierenden des Abbey Road Institute Los Angeles stehen die vier Studios von United Recording für ausgewählte Kurse und Aktivitäten zur Verfügung.

Sardinas lang gehegter Traum

In einem Statement bezeichnete Sardina das Abbey Road Institute Los Angeles als „die Erfüllung eines lang gehegten Traums“ und fügte hinzu: „Ich möchte die unschätzbaren Berufserfahrungen meiner engsten musikalischen Weggefährten und meiner eigenen Laufbahn mit herausragenden neuen Generationen von Mixern, Produzenten und anderen Musik- und Musikbusiness-Profis teilen. Ich kann es kaum erwarten, unsere ersten Studierenden willkommen zu heißen und den Beginn ihrer aufregenden Karrierewege mitzuerleben.“

Das Abbey Road Institute wurde 2015 gegründet mit dem Ziel, angehenden Produzenten und Toningenieuren die Möglichkeit zu geben, ihr Handwerk in aktiven Studioumgebungen zu verfeinern. Die Hauptschule des Instituts befindet sich in London; weitere Standorte wurden in Paris, Amsterdam, Johannesburg und Sydney eröffnet. Der neue Los-Angeles-Campus ist der zweite in den Vereinigten Staaten – nach Miami im Jahr 2020.