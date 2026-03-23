ABC stoppt „The Bachelorette“ nach geleaktem Video im Fall Taylor Frankie Paul

Es ist offiziell: ABC hat die neue Staffel von „The Bachelorette“ auf Eis gelegt – inmitten der laufenden Ermittlung wegen häuslicher Gewalt gegen Taylor Frankie Paul.

Paul, TikTok-Influencerin und Star von „The Secret Lives of Mormon Wives“, war bereits eine umstrittene Wahl als Hauptdarstellerin der neuen Staffel, als bekannt wurde, dass die Polizei in Utah Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt gegen sie und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen eingeleitet hatte. Auch die Produktion der fünften Staffel von „The Secret Lives of Mormon Wives“ wurde pausiert.

„Angesichts des heute neu aufgetauchten Videos haben wir entschieden, die neue Staffel von ‚The Bachelorette‘ vorerst nicht fortzuführen. Unser Fokus liegt darauf, die Familie zu unterstützen“, erklärte ein Sprecher von Disney Entertainment Television gegenüber ROLLING STONE.

Vorwürfe und Schuldbekenntnis

Im Februar 2023 wurde Paul verhaftet, nachdem sie Mortensen angeblich gewürgt und Hocker nach ihm geworfen haben soll – einer davon soll ihre Tochter aus einer früheren Beziehung getroffen haben. Sie bekannte sich schuldig in einem Anklagepunkt wegen schwerer Körperverletzung; weitere Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Ihre Beziehung und Schwangerschaft wurden in der ersten Staffel von „Mormon Wives“ dokumentiert, und Aufnahmen des Vorfalls wurden am Donnerstag geleakt.

Als Paul am Dienstag zu den Schlagzeilen Stellung nahm, sagte sie gegenüber People: „Es tut mir im Herzen weh, das zu sehen, das noch einmal durchzumachen – vor allem zu diesem Zeitpunkt. Das Timing ist einfach schwer, und das ist eine ernste Sache. Ich glaube, ich habe keine einzige Premiere, die ich erlebt habe, wirklich genießen können – das hier ist eine weitere davon … es ist unglaublich schwer, und es hat mich alles gekostet, heute hier zu sein.“