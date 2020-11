AC/DC: Darum gab es keine Tournee-Fortsetzung mit Axl Rose

„Sollte Dave jemals als Präsident kandidieren, würde er meine Stimme bekommen“, sagt der AC/DC-Sänger.

Zwei Rock-Legenden kommen zusammen: AC/DC-Frontman Brian Johnson trifft auf Dave Grohl, den Sänger der Foo Fighters und ehemaligen Drummer von Nirvana. Der Grund für ihre Begegnung ist eine neue Reportage, die auf SkyTV laufen soll. Im LA-Studio der Foo Fighters tauschten sich die Musiker aus und sprachen dabei über das Leben „on the road“. Wann und wo das Special hierzulande zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. In einer Pressemitteilung hat Sky Arts auf die neue Show hingewiesen. Sie wird unter dem Titel „Brian Johnson meets Dave Grohl“ von Somethin' Else produziert. Die Ausstrahlung beginnt am 17. September 2020…