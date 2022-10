AC/DC: Das sind Brian Johnsons zehn Lieblingssongs

Brian Johnson hat die zehn wichtigsten Songs seines Lebens vorgestellt. In der Woche von 17. bis 21. Oktober war der AC/DC-Sänger zu Gast in der Show „Tracks Of My Years“. Im Rahmen seines Gastauftritts stellte Johnson täglich zwei Songs vor, die ihn maßgeblich privat sowie musikalisch beeinflusst haben und „den Soundtrack seines Lebens“ bilden.

In der ersten Episode spricht Johnson mit Moderator Ken Bruce über die beiden Songs „Tutti Frutti“ (Little Richard) und „Born To Be Wild“ (Steppenwolf) (2:09h bis 02:19h). Die erste Folge der Show (vom 17. Oktober) kann man sich hier anhören. Die folgenden Episoden werden nach Ausstrahlung ebenso online zugänglich sein.

Dank Little Richards „Tutti Frutti“ lernte Johnson den Hand Jive

Zu Beginn der Sendung spricht Johnson über den Einfluss des Tracks „Tutti Frutti“ von Little Richard. Zufällig hatte Johnson, damals noch ein kleiner Junge, einen Auftritt Little Richards bei BBC gesehen. Ziemlich schnell war der kleine Johnson, so der Musiker im Interview, sehr begeistert gewesen: „Und da war er, der Song. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Das war womöglich einer der wichtigsten Songs, die ich jemals gehört habe. Es war großartig. (…) Ich wollte nur noch nach draußen gehen und den Song ganz laut singen.“

Johnson führt im Interview weiter aus, wie die Musik von Little Richard ihn in die Welt des Rock ’n‘ Roll und somit auch zum Hand Jive, einem Tanz zur Musik des Rhythmus und Blues, gebracht habe.

„Alle wollten den Song damals hören“ – Johnson über „Born To Be Wild“

Als zweiten wegweisenden Track nennt er „Born To Be Wild“ von Steppenwolf. „Der Song war einfach zu spielen und alle wollten ihn damals hören. Also haben wir ihn gelernt und gingen damit auf die Bühne,“, sagt Johnson grinsend zu Moderator Ken Bruce.

Hier die Tracklist für die ganze Woche:

Little Richard – Tutti Frutti

Steppenwolf – Born To Be Wild

Black Sabbath – Paranoid

The Rolling Stones‘ Jumpin‘ Jack Flash

Led Zeppelin – Rock And Roll

Elvis Presley – Jailhouse Rock

Joe Walsh – Rocky Mountain Way

Dire Straits – Sultans Of Swing

Roy Orbison – In Dreams

Ike & Tina Turner – Nutbush City Limits

Johnsons Autobiografie kürzlich erschienen

Die Autobiografie „The Lives of Brian“ des AC/DC-Frontmanns ist kürzlich bereits auf Englisch erschienen. Am 26. Oktober erscheint sie unter dem Titel „Die Leben des Brian: Die Autobiografie“ auch auf Deutsch. Mehr zum Buch lest ihr hier.

Im November 2020 ist außerdem das aktuelle Album „POWER UP“ von AC/DC erschienen.