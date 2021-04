AC/DC-Sänger Brian Johnson hat seine erste Autobiografie, „The Lives of Brian“, angekündigt. Darin werde er unter anderem auf die Jahre in seinem Elternhaus, die Anfänge bei AC/DC sowie auf die schwerwiegenden Hörprobleme eingehen, die ihn 2016 dazu zwangen als AC/DC-Sänger vorerst zurückzutreten – bis ihm eine Ohr-Operation ermöglichte im Oktober 2020 zurückzukehren. Erscheinen soll das Buch am 26. Oktober 2021 – vorerst aber nur auf Englisch.

In einer Presseerklärung teilte Herausgeber des britischen Verlags Penguin Michael Joseph, Rowland White, mit: „‚The Lives of Brian‘ erzählt eine der besten Musikgeschichten in Brians eigener unnachahmlicher Stimme. Sein Leben war eine Achterbahnfahrt zwischen Höhen und Tiefen, in der sich der Erfolg als Musiker zu oft unerreichbar anfühlte. Aber selbst wenn es kurz vor einem Sieg wieder nach einer Niederlage aussah, gab er nie auf. Und mit seinen Füße ist er fest auf dem Boden geblieben.“

Weiter schrieb White: „Warm, lebendig, aufrüttelnd, lebensbejahend und oft zum Schreien komisch, sind ‘The Lives Of Brian’ Gold-Standard-Rock’n’Roll-Memoiren von einem unserer liebsten Performer. Brian ist einzigartig, und ich könnte nicht stolzer sein, dieses Buch zu verlegen.“

Brian Johnson, der mit dem Buchtitel offensichtlich auf den Monty-Python-Klassiker „The Life Of Brian“ anspielt, schrieb in einem Tweet: „Ich hatte einige lange Nächte und einige großartige Nächte, schlechte Tage und viele gute. Ich bin vom Chorknaben zum Rock’n’Roll-Sänger geworden, und jetzt habe ich ein verdammtes Buch darüber geschrieben.“

I’ve had some long nights and some great nights, bad days and a lot of good ones. I’ve gone from choirboy to rock ’n‘ roll singer, and now I’ve gone and written a bloody book about it… The Lives of Brian is coming October 26th: https://t.co/39bW2wkR1h pic.twitter.com/aOlxfQYTa6

— Brian Johnson Racing (@BrianJohnson) April 12, 2021