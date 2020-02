Radio-Legende Eddie Trunk: AC/DC-Comeback steht kurz bevor

Das wird Sie auch interessieren





AC/DC wollen vielleicht einen neuen Rekord aufstellen. So viele Gerüchte um ein neues Album und eine anschließende Tour, aber ein offizielles Statement gibt es nicht. Auch keine Ankündigung.

Nun prescht Eddie Trunk, Musikhistoriker, Radiofachmann und AC/DC-Kenner, vor. Auf Twitter ließ er die gespannten Anhänger der Australier wissen, dass derzeit im Hintergrund mächtig viel rauscht. Vorbereitungen für die Rückkehr von AC/DC.

„Back In Black“ auf Amazon.de kaufen

Trunk schrieb: „Die Medien beginnen damit, Werbung für etwas vorzubereiten. … Es scheint, dass endlich etwas passiert …!“

Media outlets are starting to be solicited about taking advertising for something @acdc … it appears that something happening is finally imminent …! — Eddie Trunk (@EddieTrunk) February 24, 2020

Zuvor hatte auch schon Radiomoderator Eddie McGuire in seiner Frühstücksendung „Triple M Melbourne“ angedeutet, dass in wenigen Wochen losgehen könnte: „Meiner Information nach werden AC/DC im Februar oder März dieses Jahres ein neues Album veröffentlichen, aber ebenfalls im Oktober und November 2020 in Australien auf Tour gehen. Und nach einer Menge Arbeit und viel technischer Recherche, waren sie in der Lage ein Hörgerät für Brian Johnson zu organisieren, der als Frontmann dabei sein wird. Und sogar Phil Rudd könnte wieder zurück in der Gruppe sein, entweder am Schlagzeug oder an der Percussion.“

Wir werden sehen! Neben einer kommenden Konzertreise ist auch ein Auftritt beim Super Bowl 2021 im Gespräch. Alle weiteren Infos zum neuen Album von AC/DC und zur möglichen Tour finden Sie HIER.