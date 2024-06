Wenn Angus Young und seine Kollegen von AC/DC kommen, weiß man, was einen erwartet. Änderungen in der Bandbesetzung hin oder her, schon der Tourauftakt am 19.5. in Gelsenkirchen hatte einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, dass AC/DC eine der großen Konstanten in der Rockwelt sind. Dies war auch bei ihrem ersten von zwei Auftritten im Münchner Olympiastadion am 9. Juni 2024 nicht anders. Dass es regnete: Sei’s drum!

Während beim Tourauftakt noch 24 Songs auf dem Programm standen, ist die Setlist mittlerweile etwas kürzer geworden. Einundzwanzig Songs gaben Angus & Co zum Besten. Den Anfang machte „If You Want Blood (You’ve Got It)“, gefolgt von „Back In Black“ und „Demon Fire“. Das reguläre Set wurde mit „Whole Lotta Rosie“ und „Let There Be Rock“ (inklusive Gitarrensolo von Angus) beendet, anschließend kam die Band nochmal für eine Zwei-Song-Zugabe („T.N.T.“ und „For Those About To Rock (We Salute You)“ auf die Bühne.

„Back In Black“ am stärksten vertreten

Eine kurze Statistik: Am stärksten vertreten war das Album „Back in Black“ mit 5 Songs, gefolgt von „Highway to Hell“ mit 3 Songs. Die Alben „Let There Be Rock“, „POWER UP“, „Powerage“ und „T.N.T.“ waren jeweils mit 2 Songs vertreten. Die Alben „Black Ice“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „For Those About to Rock (We Salute You)“, „Stiff Upper Lip“ und „The Razors Edge“ waren jeweils mit 1 Song vertreten.

Videos und Fotos der Show

In den sozialen Medien kursieren bereits einige Fan-Videos und Fotos des Auftritts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

AC/DC in München: Die Setlist des Abends

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock ’n‘ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock (With Angus guitar solo)

Zugabe:

20. T.N.T.

21. For Those About to Rock (We Salute You)

AC/DC: Weitere Deutschland-Shows

Am 12. Juni 2024 tritt die Band erneut in München auf. Auch eine Reihe von weiteren Deutschland-Shows steht an. Hier sind die Termine im Überblick: