Am Sonntag, den 09. Juni ist es soweit. AC/DC kommen nach acht Jahren wieder nach München. Es dürfte sich für die Band schon fast so anfühlen, als würde man nach Hause kommen – in München gaben die Australier bereits über 20 Konzerte. Doch eine Show wie am Sonntag dürfte die Gruppe so in der bayerischen Hauptstadtwahrscheinlich noch nie erlebt haben. Es wird ein großes Unwetter erwartet.

In Bayern bleibt die Hochwasserlage durch viel Regen derzeit angespannt. Die Johanniter sind im ständigen Einsatz. Einen kleinen Abstecher von vollgelaufenen Kellern & Co. werden die Helfer:innen allerdings am Sonntag machen. Denn da stehen über 130 Hilfskräfte beim AC/DC-Konzert bereit.

AC/DC: Schirmverbot trotz Sturmflut

Es ist mittlerweile klar: Fans müssen sich auf eine Regen-Show einstellen. Doch davor schützen dürfen sie sich bei der Open-Air-Show nur bedingt. Denn Regenschirme sind bei dem Rockspektakel verboten. „Das Wetter wird auch bei AC/DC eine große Rolle spielen – zumindest am ersten Konzerttag“, sagt Roman Hohberg, Einsatzleiter der Johanniter. „Für den Konzertabend am Sonntag werden aktuell Gewitter und Regenfälle vorhergesagt, sowie eher niedrige Temperaturen die bis Mitternacht auf 15 Grad fallen. Das sollten die Fans bei der Auswahl der Kleidung im Blick haben, denn Schirme dürfen aus Sicherheitsgründen und weil sie die Sicht zur Bühne versperren würden nicht mitgebracht werden.“

Johanniter sagen: Auch bei Regen daran denken, genug zu trinken!

Die Helfer:innen der Johanniter werden am Sonntag (09. Juni) und am Mittwoch (12. Juni) bereitstehen, falls durch Rutschgefahr oder sonstiges mehr Unfälle auf dem Rockkonzert passieren. Sie verteilen sich auf sieben Sanitätsstationen rund um das Stadion, doch auch mobil sind sie unterwegs. So soll sich die Crew unter anderem mit Motorrädern bereithalten, um möglichst schnell zum Einsatzort zu kommen und als Lotsen zu funktionieren.

Besonders wichtig sei es, trotz der Flut von oben nicht zu vergessen, Wasser zu trinken. Ebenso die zu erwartenden langen Schlangen an der Damentoilette soll die Besucher:innen nicht davon abhalten, für genügend Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. „Auch bei Regenwetter sollten es schon anderthalb Liter alkoholfreie Getränke sein, um bis zum letzten Lied fit zu bleiben“, rät Roman Hohberg.

AC/DC-Tickets in Deutschland noch zu haben

Wer vorhatte, trotz des Unwetters zur Münchenshow zu gehen: Tickets gibt es sowieso nicht mehr – ausverkauft! Doch keine Sorge: AC/DC spielen noch in Dresden und in Nürnberg. Für beide Konzerte gibt es noch Karten zu ergattern. Am 19. Juni spielt die Gruppe in der Flutrinne Dresden. Knapp einen Monat später, am 13. Juli, werden die Australier den Nürnbergring rocken. Beide Erlebnisse gibt es für 152 Euro zu sehen.