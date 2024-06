Am 09. Juni ist es so weit: AC/DC kommen nach München! Die Stadt dürfte der Gruppe sehr vertraut sein: In ihrer Laufbahn gaben AC/DC hier bereits 20 Konzerte. Im Olympiastadion spielen die australischen Rocker bereits zum vierten Mal. Auf der „Power Up“-Europatournee geben sie gleich zwei Shows in der bayrischen Landeshauptstadt, nach zwei Pausentagen gibt es den zweiten Gig am 12. Juni.

Für die beiden Konzerte haben wir alle wichtigen Informationen zusammengetragen, damit unter den über 60.000 erwarteten Fans pro Abend kein Chaos entsteht. Braucht man eine Regenjacke? Gibt es noch eine Chance auf ein Ticket? All das und mehr hier.

Tickets – schnell noch buchen!

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Eröffnungsshow in München können Fans, die noch keine Tickets haben, nicht mehr sehen. Das Konzert am 09. Juni ist restlos ausverkauft. Doch für den 12. Juni gibt es auf Eventim noch Karten. Und jetzt schnell: Es gibt noch exakt zwei Eintrittskarten. Zwei! Wer also pro Ticket 182 Euro zahlen möchte, kann am 12. Juni in der Ehrenloge Platz nehmen und die AC/DC Show genießen.

Anfahrt und Parken

Die Venue-Adresse lautet:

Olympiastadion München

Spiridon-Louis-Ring

80809 München

Für Anreisende mit öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten an: Mit der U3 Richtung Moosach bis Olympiazentrum fahren, die Tram der Linien 20 und 21 bis Olympiapark West oder die Linie 27 bis Petuelring nehmen. Man kann auch mit dem Stadtbus der Linie 177 und 178 bis Petuelring oder mit der Linie 173 bis Olympiazentrum fahren. Die Buslinie 144 bringt Konzertbesucher:innen ebenfalls in die Nähe des Olympiastadions. Hier an einer der folgenden Haltestellen aussteigen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg.

Für die Anreise mit Auto empfiehlt sich vom Mittleren Ring aus (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe einzufahren. Es gibt am Olympiapark und rundherum Parkmöglichkeiten vor Ort, die Anzahl ist jedoch begrenzt. Es empfiehlt sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Support

Auf der gesamten Europatour werden The Pretty Reckless die Shows für AC/DC eröffnen. Die Rockband aus New York formt sich um Frontsängerin Taylor Momsen, die bestimmt schon jeder mal gesehen hat, ohne es zu wissen – sie spielte einst Cindy Lou Who in „Der Grinch“! Bereits seit über 10 Jahren singt sie statt Weihnachtsliedern allerdings eher rockigere Töne, mit Erfolg: Zwei Millionen verkaufte Alben, über eine halbe Milliarde Streams, das vierte und jüngste Studioalbum „Death by Rock and Roll“ schaffte es auf Platz 1 der Charts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob Taylor Momsen auch in München tierischen Besuch auf der Bühne bekommt? Als The Pretty Reckless die Show für AC/DC am 29. Mai in Sevilla eröffneten, klammerte sich eine Fledermaus an ihr Bein und biss die 30-Jährige sogar. Deswegen muss sich Momsen derzeit einer zweiwöchigen Tollwut-Kur unterziehen.

Setlist

AC/DC haben bereits einige Shows hinter sich, Tourauftakt war am 17. Mai in Gelsenkirchen. Deswegen dürfte die Setlist, die sich seit den bisherigen Gigs nicht geändert hat, auch für die beiden München-Konzerte feststehen. Eröffnen wird die Band den Abend mit „If You want Blood (You’ve got it)“, gefolgt vom Klassiker „Back in Black“. Insgesamt spielen AC/DC 21 Songs, Zugabe mit inbegriffen. Nach „For Those About to Rock (We Salute You)“ ist dann endgültig Schluss.

Das ist die gesamte Setlist:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Rock ’n‘ Roll Train

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Wetter

Schlechte Nachrichten für die Fans, welche die Eröffnungsshow in München am 09. Juni besuchen: Es wird grau und regnerisch. Zum Startpunkt des Konzerts um etwa 19:30 dürfte es 19 Grad sein, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Allerdings erwartet die Konzertbesucher:innen nur leichte Regenschauer. Am 12. Juni sieht es dann schon besser aus: Zwar ist es mit maximal 18 Grad etwas kühler, allerdings sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 20 Prozent. Auch die Sonne soll ab und an durch den wolkenverhangenen Himmel scheinen.