AC/DC wollten mit Böllern das Monster von Loch Ness hervorlocken

Vor dem Hintergrund des neuen AC/DC- Albums sprachen die Bandmitglieder darüber, dass die Aufnahmen dem verstorbenen Gitarristen Malcolm Young und seinen – verrückten – Ideen gewidmet seien. In einem Interview erinnert sich Brian Johnson an die Zeit, als Young und er zu einem Abenteuer aufbrachen.

Wie Johnson und Young das Loch Ness Monster anlocken wollten

So fuhren bei einem Urlaub mit ihren Land Rovern durch Schottland, und in einem Hotel nähe des Sees Loch Ness hatten sie ein paar Drinks zu viel – und klügelten den Plan aus, dass Loch-Ness-Monster ausfindig zu machen – oder den Mythos zu widerlegen, dass das Seemonster existiert.

„Malcom liebte Feuerwerke und nahm sie in einer großen Box mit auf den Trip“, so Johnson gegenüber dem „NME“. In der Nacht, als sie in dem Hotel übernachten, trug Young seinem Bandkollegen Johnson seine irrwitzige Idee vor. „Let’s go and find the Loch Ness monster“, fing er an und fügte hinzu, er habe Böller dabei und das könne das Monster womöglich anlocken.

In ihrem alkoholisierten Zustand schien ihr Vorhaben Sinn zu ergeben. Und so standen sie bis zu den Knien mit Schuhen im See. „Malcolm hatte einen Drink in der einen und die Box voller Feuerwerke in der anderen Hand und versuchte, ein Feuer auf dem See zu entfachen“, erzählt Johnson. Als es an der Zeit war, die Flinte ins Korn zu werfen, und zu ihren Frauen zurück zu kehren, hatten sie Stroh in den Haaren und waren mit Schlamm bedeckt. „What a night!“

Welcher Song des neuen Albums wohl den unglückseligen Versuch, das Monster von Loch Ness aufzuspüren, aufgreift? Fest steht: „Power Up“ kommt am 14. November heraus und ist ihr erstes nach „Rock or Bust“ 2014. Außerdem ist es auch das erste Album nach dem Tod von Malcom Young 2017.