AC/DC in Nürnberg: Tickets, Anfahrt, Wetter, Support, Setlist

AC/DC sind aktuell auf großer „Power Up Tour“. Sie spielen diesen Sommer 21 Konzerte in 10 Ländern. Am 27. Juli 2024 machen sie Stopp im Zeppelinfeld in Nürnberg.

Nach acht Jahren Pause sind die Australier von Mai bis August 2024 wieder unterwegs. Das Konzert in Nürnberg ist bereits restlos ausverkauft.

Tickets

75.000 Fans finden Einlass in Nürnberg. Die Eintrittspreise lagen, wie in den meisten anderen deutschen Stadien, zwischen 150 und 180 Euro. Das Konzert im Zeppelinfeld war innerhalb einer Stunde restlos ausverkauft. Es ist noch möglich, im FanSale Karten zu bekommen. Alle anderen Varianten von Ticket-Kauf wird abgeraten.

Anfahrt

Adresse:

Zeppelinfeld

90471 Nürnberg

Von der A3 aus Südosten:

Am Kreuz Altdorf die A6 Richtung Nürnberg nehmen. Die A6 an der Ausfahrt Nürnberg-Langwasser verlassen, Richtung Gleiwitzer Straße. Nach etwa sechs Kilometern auf die Beuthener Straße abbiegen.

Von der A3 aus dem Norden:

Vom Kreuz Nürnberg auf die A9 fahren. Nach etwa 40 Kilometern die Abfahrt auf die Regensburger Straße (B4) nehmen. Nach 6,6 Kilometer auf die Hans-Kalb-Straße abbiegen.

Von der A9:

Die A9 an der Ausfahrt Nürnberg-Fischbach verlassen und auf die Regensburger Straße fahren. Von dort weiter über die Hans-Kalb-Straße zur Zeppelinstraße.

Von der A6:

Die A6 bei Nürnberg-Langwasser verlassen und über die Gleiwitzer Straße zur Beuthener Straße fahren.

Öffentliche Verkehrsmittel:

Eine gute Alternative ist die Anreise mit Bus oder Bahn zum Nürnberger Hauptbahnhof (ZOB). Von dort sind es knapp vier Kilometer zum Festival. Alternativ kann man die Strecke auch mit Straßenbahn oder Linienbus fahren, dann an der Haltestelle „Dutzendteich“ aussteigen. Mit der S-Bahn (S2) fährt man bis zur Station Dutzendteich oder Doku-Zentrum.

Wetter

Vorausgesagt wird ein sonniger Sommertag. Auch Abends soll die Temperatur noch bei 30 Grad liegen. Mit Regen ist den ganzen Tag nicht zu rechnen.

Support

Die amerikanische Rockband The Pretty Reckless werden als Support-Act vor AC/DC auftreten wird. Die Band wurde 2009 gegründete. Das bekannteste Gesicht dürfte Leadsängerin Taylor Momsen sein, bekannt aus der Serie „Gossip Girl“. Sie haben eine halbe Milliarde Streams, zwei Millionen verkauften Alben und eine Nummer-eins-Platzierung ihres letzten Studioalbums „Death by Rock and Roll“ in sechs verschiedenen US-Charts vorzuweisen.

Setlist

Diese Songs werden AC/DC höchstwahrscheinlich spielen:

If You Want Blood (You’ve Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip Shoot to Thrill Sin City Rock ’n‘ Roll Train Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Highway to Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)