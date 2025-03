Gene Simmons verteidigt 12.500-Dollar-Backstage-Pass

Einen Tag mit dem Lieblingsmusiker zu verbringen, klingt für viele Musikfans wohl wie ein Traum. Als Kiss-Fan kann dieser wahrwerden – doch Gene Simmons lässt sich dafür einiges bezahlen. Der Sänger und Bassist findet dies jedoch angebracht.

Kindliche Neugier

Gene Simmons machte kürzlich mit einem Angebot Schlagzeilen, dass seine Fans ihm ganz nah bringt. Der ehemalige Kiss-Co-Frontmann kündigte ein besonderes Backstage-Erlebnis an, mit dem Fans für einen Tag als sein persönlicher Assistent und Roadie arbeiten können. Für die kommende Tour können Karten gekauft werden … für 12.495 US-Dollar (rund 11.600 Euro). Trotz wütender Stimmen im Internet steht er dazu, bekräftigte er gegenüber der „New York Post“.

„Als Kind war ich immer neugierig“, teilte Gene Simmons seine Gedanken über Stars. „Wie ist das, wenn sie in einem Hotel sind? Wie ist das, wenn die Bühne aufgebaut ist? Wie ist das, wenn sie auf der Bühne stehen und das Publikum von da aus sehen?“ So will er zu seiner Entscheidung gekommen sein: „Ich beschloss: Wisst ihr was, das hat noch nie jemand gemacht. Warum nicht die Idee aufgreifen und für einen Tag mein persönlicher Roadie sein?“

Bass von Gene Simmons treibt Preis in die Höhe

Der Musiker hob die Vorzüge des Angebots hervor: „Wir treffen uns im Hotel und frühstücken zusammen oder was auch immer du willst“, beschrieb er. „Wir fahren zusammen zum Auftritt. Da kannst du die Verstärker und das Schlagzeug einstellen, wie es dir passt. Du bist auf der Bühne, am Rand rechts hinter mir. Du kannst die Menschenmenge filmen und ich hole dich auf die Bühne, um einen Song mit mir zu singen.“

Gene Simmons ordnete außerdem den hohen Preis ein: „Man darf einen Freund mitbringen und am Ende bekommt man noch einen signierten Gene-Simmons-Bass – das macht einen großen Teil der 12.500 Dollar aus.“ Dabei ist dem Musiker bewusst: „Das ist nur etwas für die treuesten Mitglieder der Kiss-Army, die Geld übrig haben.“

Kiss kehren zurück – ohne Make-up

Gene Simmons’ Solo-Tour sollte ihn ursprünglich im April und Mai in 30 Stopps quer durch die USA führen. Alle Termine im April sowie einige Mai-Daten wurden nun allerdings ins kommende Jahr verschoben. So bleiben nur noch neun Shows, für die jeweils auch noch normale Tickets verfügbar sind.

Und auch Kiss-Fans können sich freuen: Fast zwei Jahre nach dem eigentlich finalen Konzert kehrt die Hard-Rock-Gruppe auf die Bühne zurück: Im November spielen Gene Simmons, Paul Stanley und Co. drei Gigs in Las Vegas. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Fanclubs „Kiss Army“ sowie das 30. Jubiläum der ersten Fan-Convention.

Besonders an dem Auftritt soll sein, dass die Band ohne Make-up spielt und Ex-Gitarrist Bruce Kulick mit dabei sein wird.