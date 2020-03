Phill Rudd? Chris Slade? Wer ist denn nun AC/DC-Drummer?

Bon Scott wird niemals vergessen werden: 150.000 Australier feiern den Nationalhelden auf dem eigens abgeriegelten „Highway To Hell“.

Die Anziehungskraft des 1980 verstorbenen Bon Scott ist ungebrochen: 150.000 (!) AC/DC-Fans säumten am Sonntag (01. März 2020) eine Parade auf dem Canning Highway in Perth. Passend zur Bandhistorie wurde das Event, das auf dem Perth Festival ausgetragen wurde, „Highway To Hell“ getauft. Während des Straßenumzugs traten Tribute-Bands auf Trucks auf: Highway To Hell Festival: https://www.youtube.com/watch?v=I61kGFC616g&feature=emb_logo Knapp neun Kilometer lang war die Partyroute auf dem eigens für den Anlass für den normalen Verkehr geschlossenen Highway. „Dies ist die weltgrößte Bühne!“, gaben die Initiatoren bekannt. „Perth wird zum Spielplatz für ein Musikspektakel, das es so noch nie zu sehen gab.“ Damit…