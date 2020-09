Insgesamt acht verschiedene AC/DC-Puzzles erscheinen in jeweils zwei Ladungen.

Wenn das mal keine Beschäftigung für die Corona-Zeit ist: Es gibt nun Puzzles mit den Albumcovern von AC/DC. Vier jeweils 500-teilige Puzzles sind angekündigt, hergestellt von Zee Productions Bald schon können die Cover zu „High Voltage“, „For Those About to Rock“, „Blow Up Your Video” und „Ballbreaker“ selbst zusammengebastelt werden. Puzzlespaß mit dem Lieblings-Album In einer zweiten Ladung sollen dann auch die Cover zu „Highway To Hell“, „If You Want Blood“, „Let There Be Rock“ und „Black Ice“ erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, verschickt werden die Legespiele jeweils am 04. September und 16. Oktober. Die Anzahl an Puzzles…